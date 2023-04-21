Лавкрафтианский кооперативный хоррор Eresys вышел в раннем доступе для ПК ©

Dragonis Games наконец-то выпустила Eresys, лавкрафтианскую кооперативную игру для 4 человек в Steam. С её таинственным и проклятым лесом, ужасающими существами, миссиями и умопомрачительными головоломками, Eresys обещает доставить захватывающий опыт игрокам, которые отважатся отправиться во вселенную Лавкрафта.

Но будьте осторожны, монстров, скрывающихся в лесу, невозможно победить без командной работы и последовательности. Внедренный ИИ на сущностях постепенно усложняет игровой процесс, побуждая игроков быть осторожными с каждым своим движением. Eresys — это не просто еще одна игра, это приключение, которое раздвинет ваши пределы и проверит ваши способности в полной мере.

В Eresys вы и ваши товарищи-культисты были изгнаны из культа. Ненормальный бывший участник открыл Портал Бездны на уединенном острове, высвобождая ужасных существ, которые уже унесли жизни многих. Ваша задача — работать вместе, чтобы отправить сущностей туда, откуда они пришли, и запечатать портал, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение. Но время имеет решающее значение, и сущности становятся сильнее с каждой минутой. Сможете ли вы и ваша команда выполнить задание до того, как лавкрафтовские ужасы наводнят остров и обрушат свой ужас на мир за его пределами?

В настоящее время Eresys находится на этапе раннего доступа, и разработчики намерены добавить больше функций, монстров и контента в течение следующих 6–8 месяцев. Механика игры уже надежна, и игроки могут ожидать регулярных обновлений, которые улучшат игровой процесс, исправят ошибки и добавят новые вещи.

С двумя разными концовками игры, включая секретную концовку, Eresys предлагает дополнительный уровень глубины и реиграбельности.