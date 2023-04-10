Разработчики хоррора Eresys представили атмосферный ролик со звуками лавкрафтианского леса ©

Dragonis Games выпустили атмосферный ролик со звуками лавкрафтианского леса для кооперативного хоррора Eresys, который выйдет 20 апреля на ПК в качестве игры для раннего доступа. Захватывающая кооперативная хоррор-игра погружает игроков во вселенную Лавкрафта, где для выживания необходима командная работа. Выберите одного из четырех культистов и сразитесь с ужасающими существами, используя умную механику искусственного интеллекта и уникальных вражеских существ, чтобы закрыть опасный портал Бездны и защитить свой мир от разрушения.

Eresys представляет игрокам хитрых врагов, оснащенных передовыми системами искусственного интеллекта. Эти умные существа будут наблюдать за действиями игроков, адаптироваться к их тактике и постоянно заставлять их думать на ходу. В каждом столкновении игрокам нужно быть на шаг впереди, чтобы выйти победителем.

Лавкрафтовская вселенная Eresys — опасное место, и уровень сложности будет возрастать по мере прохождения игры. С системой прогрессии игрокам нужно будет постоянно совершенствовать свои навыки, чтобы выстоять против ужасов мифов Лавкрафта. Каждое новое испытание будет подталкивать игроков к их пределам, проверяя их смекалку и храбрость. Даже шум, который игроки издают через свои микрофоны, имеет значение.

Убежища в Eresys — это больше, чем просто место для отдыха. Эти скрытые убежища имеют решающее значение для выживания, предоставляя передышку от ужасов снаружи и возможность перегруппироваться. Но игроки также откроют секреты в убежищах, что приведет к ценным ресурсам, необходимым для выполнения квестов и более глубокого изучения знаний.