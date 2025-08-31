Battlestate Games намекнула на выход Escape from Tarkov в Steam

Студия Battlestate Games, известная по хардкорному шутеру Escape from Tarkov, может готовить релиз игры в Steam. Намёк на это появился в публикациях главы студии Никиты Буянова и официальных соцсетей разработчиков.

Сначала Буянов выложил GIF с утюгом, выпускающим пар, а вскоре после этого официальный аккаунт BSG ограничился одним эмодзи — облаком пара. Поклонники тут же связали эти посты с возможным запуском Tarkov в магазине Valve.

До сих пор Escape from Tarkov распространялся только через собственный лаунчер Battlestate Games, в то время как его спин-офф Escape from Tarkov: Arena уже доступен в Epic Games Store.

Осенью проект выйдет из беты и получит версию 1.0, к которой студия шла с 2017 года. Для BSG логичным шагом станет расширение аудитории и выход на крупные площадки.

Официального подтверждения пока нет, но сообщество уверено, что речь идёт именно о релизе в Steam.