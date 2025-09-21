Escape from Tarkov представит необычный мерч на Tokyo Game Show

Студия Battlestate Games готовится к участию в Tokyo Game Show 2025, которая пройдёт с 25 по 28 сентября, и решила удивить японскую аудиторию оригинальной подборкой эксклюзивного мерча.
Как заметили поклонники игры, специально для выставки будет представлена коллекция, в которую войдут:
- фирменные «гавайки»,
- традиционная «тарковская» тушёнка,
- стильные аксессуары,
- мерч с аниме
Такой набор выглядит необычно даже для сурового мира Escape from Tarkov, где ценится прежде всего реализм и хардкор. Но, судя по всему, разработчики стремятся расширить фан-базу и привлечь внимание японских игроков, где культ аниме и яркой эстетики традиционно силён.
Поездка на TGS является частью ранее анонсированного мирового тура Battlestate Games, который охватывает сразу несколько регионов. Судя по ассортименту, студия решила совместить фирменную атмосферу EFT с местным колоритом, чтобы выделиться среди других участников выставки.
