Escape from Tarkov: Arena показали на закрытом пресс-показе

В конце прошлой недели Battlestate Games приоткрыла завесу тайны над новым проектом во вселенной Escape from Tarkov. На закрытом пресс-показе прошедшем в Санкт-Петербурге, игровые блогеры и СМИ смогли познакомиться с игрой.
В рамках пресс-показа состоялся шоу-матч, трансляцию которого можно было наблюдать на Twitch-канале BSG во время мероприятия. Профессиональные киберспортсмены, представители игровых изданий, а также блогеры соревновались на локациях Лесопилка, Экватор, Аэропорт, Порт 5 и Стадион в режимах Teamfight и Shootout.
От знакомого многим Escape from Tarkov новый проект отличается жанром. Arena представляет собой командный соревновательный тактический шутер. По словам разработчиков, большинство игровых механик, а также параметры оружия и экипировки, будут общими для обеих игр. Точная дата релиза не называется, но Escape from Tarkov: Arena выглядит вполне завершенной и, вероятно, фанатам осталось ждать недолго.