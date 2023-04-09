Escape from Tarkov Arena
5.1 8 оценок

Геймплейный трейлер Escape from Tarkov Arena

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R_Mor
Новости

Battlestate Games опубликовала новый геймплей своего грядущего спин-оффа Escape from Tarkov Arena.

Если вы пропустили анонс в 2022 году, то Escape from Tarkov Arena - это многопользовательский сессионный шутер, выходящий на ПК, с основной механикой популярного шутера Escape from Tarkov.

В видеоролике показано практически все, что можно ожидать, включая много стрельбы, обзор карт и меню выбора пресетов.

На данный момент у игры нет окна релиза.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
PunksPlay

Как похорошел Hired Ops то

1
Sapskerly

Как в старой, доброй, Contract Wars из ВК, а GP будут ?

0
Swit-vlad

А зачем? Они же до сих пор до ума не довели тарков

0
AlexFullBeast
А зачем? Они же до сих пор до ума не довели тарков

Чтобы с фанатов таркова срубать деньги на этом спин-оффе. Очевидно.

-1
БелаяВорона AlexFullBeast

По этому она бесплатная для тех у кого есть Тарков?

0
demanik1

Зря потраченные деньги, игра бред.

0
tvorog8088

Переиздание Контракт Варс что ли.

0
Goodvini

Палец у него ампутированный какой-то, как видно и остальное в игре))

0
DanteAwake

И много читеров

0