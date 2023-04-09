Геймплейный трейлер Escape from Tarkov Arena

Battlestate Games опубликовала новый геймплей своего грядущего спин-оффа Escape from Tarkov Arena.
Если вы пропустили анонс в 2022 году, то Escape from Tarkov Arena - это многопользовательский сессионный шутер, выходящий на ПК, с основной механикой популярного шутера Escape from Tarkov.
В видеоролике показано практически все, что можно ожидать, включая много стрельбы, обзор карт и меню выбора пресетов.
На данный момент у игры нет окна релиза.
Как похорошел Hired Ops то
Как в старой, доброй, Contract Wars из ВК, а GP будут ?
А зачем? Они же до сих пор до ума не довели тарков
Чтобы с фанатов таркова срубать деньги на этом спин-оффе. Очевидно.
По этому она бесплатная для тех у кого есть Тарков?
Зря потраченные деньги, игра бред.
Переиздание Контракт Варс что ли.
Палец у него ампутированный какой-то, как видно и остальное в игре))
И много читеров