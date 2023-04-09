Геймплейный трейлер Escape from Tarkov Arena ©

Battlestate Games опубликовала новый геймплей своего грядущего спин-оффа Escape from Tarkov Arena.

Если вы пропустили анонс в 2022 году, то Escape from Tarkov Arena - это многопользовательский сессионный шутер, выходящий на ПК, с основной механикой популярного шутера Escape from Tarkov.

В видеоролике показано практически все, что можно ожидать, включая много стрельбы, обзор карт и меню выбора пресетов.

На данный момент у игры нет окна релиза.