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Escape from Tarkov Arena TBA
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
5.6 41 оценка

Новые карты и улучшения античита - план апдейтов Escape from Tarkov: Arena

Protezza
Новости

Battlestate Games раскрыла предварительный план обновление PvP-шутера Escape from Tarkov: Arena до середины лета. Не исключено, что расписание еще много раз поменяется, а ряд функций отложат на более поздний срок.

На конец февраля запланирован геймплейный патч 0.1.5.0. С его выходом в Escape from Tarkov: Arena доработают ранговый режим, кастомные лобби, добавят новую локацию "Разборка" и оптимизируют производительность клиента.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
nicomedes

Даже интересно, у кого релизная версия выйдет раньше Star Citizen или Таркова.

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