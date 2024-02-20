Новые карты и улучшения античита - план апдейтов Escape from Tarkov: Arena

Battlestate Games раскрыла предварительный план обновление PvP-шутера Escape from Tarkov: Arena до середины лета. Не исключено, что расписание еще много раз поменяется, а ряд функций отложат на более поздний срок.
На конец февраля запланирован геймплейный патч 0.1.5.0. С его выходом в Escape from Tarkov: Arena доработают ранговый режим, кастомные лобби, добавят новую локацию "Разборка" и оптимизируют производительность клиента.
Даже интересно, у кого релизная версия выйдет раньше Star Citizen или Таркова.