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Escape from Tarkov Arena TBA
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
6.1 30 оценок

Завтра стартует закрытая бета Escape From Tarkov Arena. Представлен новый геймплейный трейлер

butcher69
Новости

Закрытая бета-версия Escape From Tarkov Arena официально стартует завтра, 17 декабря 2023 года.

О выходе Arena сообщил главный операционный директор Battlestate Games Никита Буянов, который появился на DreamHack Hannover, чтобы подтвердить, что Escape From Tarkov Arena будет запущена 17 декабря.

Но если бета-версия уже запущена, это еще не значит, что вам гарантировано место в ней: приглашения будут рассылаться волнами. Первая волна приглашений будет отправлена после финальных матчей турнира в Dreamhack Hannover, однако неизвестно, насколько большой будет эта волна и сколько времени пройдет до следующей.

Escape From Tarkov Arena - это соревновательный многопользовательский спин-офф основной игры Tarkov, использующий тот же движок и механику стрельбы. Однако шутер с добычей исчез в пользу более сфокусированного на боевых действиях опыта, похожего на Call of Duty. Игра была показана на нескольких мероприятиях за последние месяцы, и первые отзывы тех, кто в нее играл, были хорошими.

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