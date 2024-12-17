Приключенческий экшен Eternal Strands ушёл на золото

Дебютный релиз Yellow Brick Games, Eternal Strands, привлекал внимание с момента своего выхода, и теперь игра достигла ещё одной важной вехи, и дата её выпуска не за горами.

В BlueSky разработчик объявил, что Eternal Strands ушла на золото, что означает завершение разработки фэнтезийного приключенческого боевика. Студия, конечно, скорее всего, продолжит работу над устранением ошибок и дальнейшей полировкой.

В начале этого месяца состоялась премьера нового трейлера Eternal Strands, а Yellow Brick Games также объявила дату выхода — 28 января 2025 года. После запуска приключенческий боевик будет стоить 39,99 долларов.

Eternal Strands будет доступна для PS5, Xbox Series X/S и ПК (в Steam и Epic Games Store). Она также будет доступна в Game Pass на запуске.