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Eternal Strands 28.01.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези
6.6 13 оценок

Приключенческий экшен Eternal Strands ушёл на золото

monk70
Новости

Дебютный релиз Yellow Brick Games, Eternal Strands, привлекал внимание с момента своего выхода, и теперь игра достигла ещё одной важной вехи, и дата её выпуска не за горами.

В BlueSky разработчик объявил, что Eternal Strands ушла на золото, что означает завершение разработки фэнтезийного приключенческого боевика. Студия, конечно, скорее всего, продолжит работу над устранением ошибок и дальнейшей полировкой.

В начале этого месяца состоялась премьера нового трейлера Eternal Strands, а Yellow Brick Games также объявила дату выхода — 28 января 2025 года. После запуска приключенческий боевик будет стоить 39,99 долларов.

Eternal Strands будет доступна для PS5, Xbox Series X/S и ПК (в Steam и Epic Games Store). Она также будет доступна в Game Pass на запуске.

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