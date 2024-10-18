Трейлер приключенческого боевика Eternal Strands демонстрирует неистовые бои и гигантских боссов

Приключенческий боевик Eternal Strands от Yellow Brick Games выглядел впечатляюще на своих предварительных показах, и на недавней презентации Xbox Partner Preview разработчик снова продемонстрировал игру с новым трейлером.

Eternal Strands может похвастаться взрывными, неистовыми боями, в которых игроки будут использовать различные магические способности, от управления огненными и ледяными атаками до возможности телекинетически бросать все и вся (включая себя). Интерактивность также является важным моментом, поэтому, когда в игре говорится, что вы можете, например, сжигать или замораживать все, кажется, что это означает действительно все.

Конечно, как подтверждали предыдущие трейлеры, битвы с боссами против гигантских врагов, возвышающихся над вами, также будут большой частью Eternal Strands, и мы видим множество кадров этого в этом трейлере – игра продолжает демонстрировать оттенки Shadow of the Colossus.

Eternal Strands должна выйти в начале 2025 года для Xbox Series X/S, PS5 и ПК. Yellow Brick Games также объявила, что игра будет доступна в Game Pass в первый день.