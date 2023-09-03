Авторы Eternights посвятили новый трейлер главным персонажам игры ©

Сегодня компания Studio Sai опубликовала новый трейлер своей грядущей игры Eternights, вдохновленной Persona. Трейлер посвящен персонажам, с которыми мы познакомимся в игре, начиная с Мин, затем Юна, Сиа, Йохан и Чани.

Как объяснил несколько недель назад сами разработчики, игра, безусловно, вдохновлена серией Persona и другими японскими медиа, несмотря на то, что на самом деле она разрабатывается корейской командой.

Мы видим каждого персонажа не только в сюжетных сценах, но и в боевых действиях, что соответствует двойственному характеру игры - как экшена, так и симулятора свиданий.

Eternights выйдет 21 сентября для ПК, PS5 и PS4. Дата выхода была объявлена на июньской выставке PC Gaming Show.