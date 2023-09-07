Грядущий DLC TIRSAN Trailer Pack для Euro Truck Simulator 2 близок к релизу ©

Несколько месяцев назад было официально объявлено о работе над прицепами TIRSAN для Euro Truck Simulator 2. Теперь разработчики предоставили некоторую обновленную информацию о том, как продвигается этот процесс и надеются порадовать игроков новым дополнением к широкому выбору прицепов в игре.

TIRSAN, базирующаяся в Турции, на протяжении 46 лет является лидером турецкой индустрии прицепов и производителем высококачественных прицепов для всех нужд бизнеса. TIRSAN также лидирует в отрасли прицепов по количеству патентов благодаря своему инженерному потенциалу и продолжает оставаться одним из фаворитов логистических компаний благодаря своей приверженности удовлетворению потребностей клиентов.

На протяжении всей разработки DLC представители TIRSAN сотрудничали с разработчиками из SCS Software. Будь то обмен данными, предоставление обратной связи или ответы на вопросы, они действительно смогли поддержать свою репутацию.

Как вы можете видеть на скриншотах, с момента первоначального анонса был достигнут значительный прогресс. Настолько, что можно с уверенностью сказать, что релиз уже не за горами. Кроме того, разработчики планируют дальнейшее расширение DLC и в более отдаленном будущем!