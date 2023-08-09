Новые скриншоты из будущего DLC Западные Балканы - cтрит-арт ©

Вы можете подумать, что стрит-арт на самом деле не является основной чертой Западных Балкан. Однако формирование индивидуальности региона - это гораздо больше, чем структуры или природа. Совершенство кроется в деталях, поэтому сегодня разработчики решили показать немного потрясающего искусства, которое вы увидите, бродя по местным улицам в грядущем DLC.

Стрит-арт - это форма публичного визуального выражения, используемая на городских поверхностях, таких как стены, с использованием различных техник. Являясь уникальным сочетанием самовыражения, социального комментария и культурного взаимодействия, уличное искусство часто бросает вызов нормам и добавляет эстетическую ценность общественным местам.

2D-графические дизайнеры всегда рады помочь и благодаря им в игру добавлен крутой стрит-арт для яркости и реализма, а также чтобы заполнить пустующие стены региона. В основном это делается в местах, где существует настоящий стрит-арт, но разработчики не просто копировали искусство, а создали нечто, что отдает дань уважения оригинальному духу и стилю. Например, в одной из гаваней есть мотивы кораблей и моря. В Тиране есть ресторан «Капитан Трак» с большой фреской на фасаде здания. А в Фиере на фасадах многоквартирных домов красуется прекрасное произведение искусства.

Эти примеры - лишь три из многих и разработчики надеются, что вы заметите как можно больше таких стильных дополнений, путешествуя по DLC Западные Балканы.