Новые скриншоты из будущего DLC Западные Балканы для Euro Truck Simulator 2 - достопримечательности ©

Отправьтесь с разработчиками в путешествие по очаровательным Западным Балканам, где вас встретит множество достопримечательностей, больших и малых!

Достопримечательности, от исторических мест до чудес современности, всегда играли важную роль для водителей в дороге, служили ориентиром для многих путешественников. В своих виртуальных путешествиях вы сможете проехать мимо таких исторических мест, как замок Трсат в Риеке, Капитанская башня в Бихаче, Старый мост в Мостаре или форт Соколац!

Вы можете найти эти достопримечательности по всей стране и в таких городах, как Приштина, где вы можете найти Национальную университетскую библиотеку Косово, собор Святой Матери Терезы с его доминирующей башней и заброшенный православный собор.

Многие воссозданные места имеют большое историческое значение, например, археологические раскопки Медиана в Нише или музей Сараево, где в 1914 году один выстрел косвенно положил начало Первой мировой войне.

Это всего лишь несколько достопримечательностей, которые можно будет найти в регионе Западных Балкан, включая стадионы, телевизионные вышки, соборы, образовательные центры и многое другое!