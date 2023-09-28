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Euro Truck Simulator 2 18.10.2012
9.2 11 929 оценок

Новые скриншоты из будущего DLC Западные Балканы - языки и знаки

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Genotip71
Новости

Во время путешествия по региону Западных Балкан вы встретите большое разнообразие дорожных указателей на разных языках.

В каждом регионе есть свои уникальные указатели, которые участники дорожного движения должны понимать и соблюдать. Эти знаки могут сообщать водителям различную информацию, например об опасностях на дороге, установленных ограничениях скорости или альтернативных маршрутах.

Для Западных Балкан создано более 1600 уникальных навигационных знаков и лишь небольшая часть из них была изменена в соответствии с внутриигровой ситуацией, причем почти все они соответствуют реальным аналогам. Это снова рекорд по сравнению с предыдущим дополнением для Euro Truck Simulator 2.

Наряду с родными языками, на которых говорят на Западных Балканах, вы также найдете некоторые знаки с двуязычным текстом или двумя разными алфавитами. Их часто можно найти на навигационных знаках или указателях платных дорог.

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Поэтому, когда дело дойде до путешествия по Западным Балканам, обязательно внимательно смотрите на знаки, проезжая мимо них. Они будут содержать всю информацию, необходимую для безопасного вождения на дороге.

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