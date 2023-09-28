Новые скриншоты из будущего DLC Западные Балканы - языки и знаки ©

Во время путешествия по региону Западных Балкан вы встретите большое разнообразие дорожных указателей на разных языках.

В каждом регионе есть свои уникальные указатели, которые участники дорожного движения должны понимать и соблюдать. Эти знаки могут сообщать водителям различную информацию, например об опасностях на дороге, установленных ограничениях скорости или альтернативных маршрутах.

Для Западных Балкан создано более 1600 уникальных навигационных знаков и лишь небольшая часть из них была изменена в соответствии с внутриигровой ситуацией, причем почти все они соответствуют реальным аналогам. Это снова рекорд по сравнению с предыдущим дополнением для Euro Truck Simulator 2.

Наряду с родными языками, на которых говорят на Западных Балканах, вы также найдете некоторые знаки с двуязычным текстом или двумя разными алфавитами. Их часто можно найти на навигационных знаках или указателях платных дорог.

Поэтому, когда дело дойде до путешествия по Западным Балканам, обязательно внимательно смотрите на знаки, проезжая мимо них. Они будут содержать всю информацию, необходимую для безопасного вождения на дороге.