Новые скриншоты из грядущего DLC Западные Балканы для Euro Truck Simulator 2 - туннели ©

Регион Западных Балкан отличается разнообразием и живописностью ландшафтов: от скалистых гор до безмятежных береговых линий. Среди этой природной красоты в сложной местности проложена сеть туннелей, служащих жизненно важными транспортными и инфраструктурными связями для всех водителей!

Разработчики усердно работали над созданием множества таких туннелей в предстоящем DLC Западные Балканы для Euro Truck Simulator 2. Поскольку каждый из них по-своему уникален, было создано немало дополнительных ресурсов и моделей для лучшего представления своих реальных аналогов в виртуальном мире.

Благодаря пересеченной местности вы сможете путешествовать по более чем 60 туннелям в DLC Западные Балканы. Большинство из них будет расположено в Хорватии и Боснии и Герцеговине. В Хорватии многие из этих туннелей расположены на шоссе вдоль прибрежной дорожной сети, в то время как в Боснии они были построены в живописной холмистой и гористой местности.

Сегодня во многих туннелях, расположенных вдоль основных дорожных сетей, действуют очень строгие правила безопасности, которые помогают свести к минимуму любые несчастные случаи. Разработчики создали множество дополнительных материалов, представляющих некоторые вывески и технологии, существующие во многих туннелях; включая светофоры, цифровые знаки скорости, телефоны экстренных служб, вентиляцию и многое другое!

В этом DLC вы также найдете несколько хорошо известных и новых туннелей, например, впечатляющий туннель Караванкс, пересекающий горный хребет Альпийский Караванкс. Еще одним примером являются туннели Супава и Полаковица, которые имеют впечатляющее соединение, известное как Каменный мост, соединяющий их оба.

Хотя туннели выглядят просто, они представляют собой удивительные инженерные достижения, на создание которых иногда может уйти много лет. Разоаботчики надеются, что вы найдете время, чтобы проверить некоторые из них в своих будущих путешествиях!