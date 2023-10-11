Новые скриншоты переработки Швейцарии для Euro Truck Simulator 2 - Монблан ©

Разработчики из SCS Software все еще усердно работают над обновлением Швейцарии до текущих стандартов. И хотя работы предстоит еще немало, сегодня они решили немного рассказать о Монблане!

Монблан, жемчужина Альп, является захватывающим чудом природы, которое на протяжении веков очаровывало путешественников и искателей приключений. Величественно возвышаясь над границей Франции и Италии, это самая высокая вершина Западной Европы. Хотя сам Монблан не является частью Швейцарии, вы можете видеть, что работа картоделов выходит за пределы границ и разработчики не могли упустить из виду важный проход - туннель Монблан.

Говоря о туннеле Монблан - эта виртуальная версия культового туннеля соединяет долину Шамони на французской стороне с долиной Аоста на итальянской стороне. Но, что самое главное, многие из вас уже давно ждут добавления дорог A40 и E25 и разработчики с нетерпением ждут, когда вы сможете путешествовать в Швейцарию или из Швейцарии с помощью этих новых дополнений.