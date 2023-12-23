Разработчики SCS желают счастливых праздников

Дорогое #лучшеесообщество всегда,

Когда в воздухе витает праздничное настроение, самое время поразмыслить об ушедшем году и провести время с самыми близкими нам людьми. Независимо от того, где вы находитесь в мире или как вы отмечаете этот праздничный сезон, мы надеемся, что вы найдете время сделать паузу и насладиться радостью и покоем этого особого времени. Как и многие другие, большая часть нашей постоянно растущей команды здесь, в SCS Software, возьмет небольшой перерыв, чтобы отпраздновать этот праздничный сезон. Мы надеемся, вы не возражаете, что в этот период мы публикуем немного меньше, чем обычно!

Наши офисы уже наполнены духом сезона, ведь начинается наше самое масштабное и праздничное рождественское мероприятие World of Trucks на сегодняшний день! Вы уже совершили свое первое путешествие через портал в волшебную страну #ChristmasWinterland? Присоединяйтесь к дальнобойщикам со всего мира, которые помогают доставлять товары и подарки в эту страну чудес, наполненную праздничной радостью, снегом и многим другим! Мы приглашаем вас присоединиться к нам в распространении веселья в этот праздничный сезон.

Размышляя о 2023 году, мы, несомненно, будем вспоминать моменты, которые принесли нам радость, и те, которые принесли нам печаль. Это был сложный год для многих людей по всему миру, и мы искренне надеемся, что в 2024 году мир станет лучше. Если вам интересно, что SCS Software приготовила на предстоящий год, мы рекомендуем посмотреть запись нашего специального рождественского прямого эфира, который состоялся недавно. В нем много интересных новостей, кратких сведений о предстоящих проектах, а также множество подсказок и подколов от наших команд разработчиков.

От всех нас, сотрудников SCS Software, мы желаем вам всем счастливого Рождества и Нового года!