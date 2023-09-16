Свежие скриншоты из будущего DLC Западные Балканы для Euro Truck Simulator 2 - водоемы ©

В предстоящем расширении карты Западные Балканы для Euro Truck Simulator 2 вы встретите различные водоемы, которые добавляют живописной красоты региону. Давайте углубимся в то, что эти новые цифровые ландшафты приготовили для игроков.

Исследуя DLC Западные Балканы, вы заметите разнообразные водоемы, такие как реки и озера, которые действительно усиливают общее впечатление от поездки по региону. Возьмем, к примеру, легендарную реку Дунай. Этот знаменитый водный путь протекает прямо через сердце Западных Балкан, минуя такие города, как Белград и Нови-Сад.

Еще есть очаровательная река Неретва, протекающая через город Мостар. Хотя с его берегов открывается множество захватывающих видов, которые оставят неизгладимое впечатление, не забудьте обратить внимание на расположенную неподалеку гидроэлектростанцию Неретва - изящную и увлекательную достопримечательность.

Помимо других небольших гидроэлектростанций, есть еще одна интересная деталь, которая делает все это еще более реальным - указатели на мостах. Проезжая по этим впечатляющим мостам, вы увидите знаки с названиями рек, которые вы пересекаете. Хотя это действительно незначительная особенность, разработчики считают, что именно эти небольшие штрихи добавляют игре немного аутентичности, делая связь с регионом еще сильнее.