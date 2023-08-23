Свежие скриншоты из будущего DLC Западные Балканы для Euro Truck Simulator 2 - заправочные станции и тракстопы ©

Грузоперевозки по Европе требуют много работы, поэтому полноценный отдых имеет решающее значение для водителей, особенно тех, кто находится в дальнем путешествии. Найти подходящее место для отдыха может быть немного сложно, но благодаря специальным стоянкам для грузовиков водители могут расслабиться и спать спокойно.

В предстоящем дополнении «Западные Балканы» для Euro Truck Simulator 2 вы найдете множество мест, где можно сделать небольшой перерыв, чтобы дозаправиться, расслабиться или опустить окно, чтобы подышать свежим воздухом. Заправочные станции и остановки грузовиков, являющиеся одними из наиболее распространенных мест отдыха водителей, в этом DLC претерпели некоторые изменения.

Разработчики создали новую систему для заправочных станций, которая дает больше возможностей для размещения, позволяя их расширять или строить по-другому. Это дает возможность сделать эти области динамичными для игрока. Наряду с этим изменением также улучшены визуальные эффекты, добавив немного балканских акцентов!

Вы найдете несколько компаний, управляющих заправочными станциями на Западных Балканах, таких как NADA, APUS OIL и BTS Petrol, к которым также присоединятся другие небалканские бренды. Некоторые из них имеют более современный вид, в то время как другие могут немного выдать свой возраст, но имеют уникальные достопримечательности. Но, конечно, это не единственные места, где вы можете остановиться.

От небольших стоянок до больших зон отдыха с удобствами — всегда есть место, где можно заслуженно отдохнуть от многочисленных автомагистралей и проселочных дорог Западных Балкан. Вы никогда не узнаете, что увидите в окрестностях, поэтому найдите минутку и ознакомьтесь с окрестностями!