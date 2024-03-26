В будущих обновлениях для Euro Truck Simulator 2 появится дополнение Kogel Trailer Pack

В прошлом году мы имели удовольствие посетить завод по производству прицепов Kögel в Буртенбахе, Германия, и поделились этим опытом с нашими подписчиками в нашем блоге и социальных сетях. Теперь, в сотрудничестве с нашими друзьями из Kögel Trailer, мы рады сообщить, что дополнение Kögel Trailer Pack появится в Euro Truck Simulator 2!

В этом блоге мы хотели бы поделиться с вами прогрессом, которого добилась наша команда разработчиков транспортных средств при внедрении трейлера Kögel в нашу игру. Как вы можете видеть на этих скриншотах, наша команда работала над этими трейлерами уже довольно давно.

Компания Kögel Trailer, базирующаяся в Буртенбахе, имеет долгую историю в транспортной отрасли, начиная с 1934 года. Известная своим инновационным дизайном и приверженностью качеству, компания Kögel производит широкий ассортимент прицепов, адаптированных для удовлетворения растущих потребностей специалистов в области логистики по всему миру.

Мы хотели бы поблагодарить наших друзей из Kögel за слаженное сотрудничество на протяжении всего процесса интеграции их трейлеров в нашу игру. Их команда была замечательной сотрудницей, всегда готовой поделиться данными, дать содержательную обратную связь и помочь нам с любыми возникшими у нас вопросами.

Мы также сняли два эпизода SC On The Road из нашего визита в Кегель, которыми мы делились с вами в течение последних нескольких месяцев. Если вы еще этого не сделали, вы можете посмотреть их оба здесь, чтобы получить представление о том, как Kögel выпускает свои трейлеры и чего вы можете ожидать в ETS2!

Следите за обновлениями, пока мы готовимся к выпуску этого долгожданного дополнения.