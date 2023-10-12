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Euro Truck Simulator 2 18.10.2012
9.2 12 166 оценок

В DLC Западные Балканы для Euro Truck Simulator 2 появятся новые маршруты специального транспорта

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Genotip71
Новости

Специальный транспорт встречает Западные Балканы! Вы можете рассчитывать на перевозку крупногабаритных грузов на своем грузовике через Сербию, Словению, Боснию и Герцеговину, а также Северную Македонию.

Отправиться в путешествие за рулем грузовика, нагруженного колоссальным грузом - немалый подвиг. Сложность задачи заключается не только в размере транспортного средства, это ответственность, связанная с маневрированием такого колоссального груза по шоссе и проселкам. Вождение грузовика с особо крупным грузом – это искусный танец, тонкий баланс между мощностью и точностью. Только лучшие дальнобойщики смогут выполнить эти уникальные миссии. Вы готовы к этому?

Будут доступны следующие специальные транспортные маршруты:

  • Крагуевац — Нови-Сад
  • Белград — Крагуевац
  • Копер — Ново Место
  • Зеница — Каракай
  • Скопье — Битола
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