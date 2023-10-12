В DLC Западные Балканы для Euro Truck Simulator 2 появятся новые маршруты специального транспорта

Специальный транспорт встречает Западные Балканы! Вы можете рассчитывать на перевозку крупногабаритных грузов на своем грузовике через Сербию, Словению, Боснию и Герцеговину, а также Северную Македонию.
Отправиться в путешествие за рулем грузовика, нагруженного колоссальным грузом - немалый подвиг. Сложность задачи заключается не только в размере транспортного средства, это ответственность, связанная с маневрированием такого колоссального груза по шоссе и проселкам. Вождение грузовика с особо крупным грузом – это искусный танец, тонкий баланс между мощностью и точностью. Только лучшие дальнобойщики смогут выполнить эти уникальные миссии. Вы готовы к этому?
Будут доступны следующие специальные транспортные маршруты:
- Крагуевац — Нови-Сад
- Белград — Крагуевац
- Копер — Ново Место
- Зеница — Каракай
- Скопье — Битола