В DLC Западные Балканы для Euro Truck Simulator 2 появятся новые маршруты специального транспорта

Euro Truck Simulator 2 подарит вам незаменимый опыт управления самыми мощными машинами, когда-либо появлявшимися на шоссейных магистралях и автобанах Европы. Вы пройдете нелегкий путь от энтузиаста-дальнобойщика до обладателя собственной транспортной империи. Настраивайте грузовиков, расширяйте свой автопарк, нанимайте водителей, покупайте гаражи и исследуйте дороги — вот лишь малая часть того, чем вы можете заняться в Euro Truck Simulator 2.

В особенности игры стоит отнести большую территорию — от Великобритании до Польши, тысячи километров реальной дорожной сети с сотнями известных достопримечательностей, а также широкие возможности для тюнинга и стайлинга грузовиков (от увеличения производительности до замены фар, гудков и выхлопных труб).