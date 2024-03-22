В обновление 1.50 для Euro Truck Simulator 2 получит обновление Wielton Trailer Pack

Внезапно SCS решило вспомнить про трейлер паки, и вот наконец-то в этом обновление мы увидим новые прицепы

В рамках нашего предстоящего обновления 1.50 для Euro Truck Simulator 2 мы рады представить обновление для дополнения Wielton Trailer Pack. Основанная в 1996 году, компания Wielton S.A. стала одним из ведущих европейских производителей полуприцепов и полуприцеп-трансформеров. Уделяя особое внимание качеству, долговечности и инновациям, компания Wielton неизменно поставляет прицепы исключительного качества.

Сегодня мы рады сообщить, что мы тесно сотрудничали с Wielton, чтобы представить совершенно новую серию прицепов из их последнего каталога. Представляем Container Master! Это новое поколение полуприцепов-контейнеровозов отличается сверхлегким и прочным шасси. В этом обновлении будут указаны две длины для данного конкретного прицепа.

Первым из них является цистерна Wielton Container Master NS3 P20 SL, длина которой составляет 8305 мм (27 футов) и которая специально создана для безопасной перевозки контейнеров-цистерн с химическими веществами (ADR). Мы особенно рады, что это наш первый в истории фирменный контейнерный прицеп ADR в Euro Truck Simulator 2.

Вторая длина, которую мы представляем, - это Wielton Container Master NS3 P40 SL, которая предназначена для транспортировки 40-футового контейнера или контейнеров 2х20 футов. Для обоих этих прицепов также будет доступен ряд опций, подходящих для ваших потребностей в перевозке, таких как боковая защита, задние бамперы, ящики для инструментов, дополнительное запасное колесо, брызговики, малярные работы и многое другое.

Мы с нетерпением ждем возможности увидеть, как вы путешествуете по Европе с этими новыми трейлерами, которые будут доступны в качестве бесплатного дополнения для всех владельцев Wielton Trailer Pack в обновлении 1.50.