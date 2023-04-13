Вышло обновление 1.47 для Euro Truck Simulator 2 ©

Мы рады сообщить, что обновление 1.47 для Euro Truck Simulator 2 вышло и теперь доступно в Steam. Это обновление содержит исправления ошибок, изменения и новый контент, которые представлены ниже.

Переделка Германии

В рамках нашего проекта Revisiting Germany наша команда недавно полностью переработала города Штутгарт, Франкфурт, Нюрнберг и Эрфурт. Это включает в себя достопримечательности, дорожные сети, промышленность и многое другое!

Для тех, кто плохо знаком с нашей игрой, проект Revisiting Germany состоит из небольшой специальной команды картоделов, которая усердно работала над обновлением одного из самых старых разделов карты базовой игры, чтобы привести его в соответствие с нашими текущими стандартами разработки.

Газовые цистерны в собственность

Готовы ли вы перевозить свои собственные газовые цистерны в Euro Truck Simulator 2? Теперь это возможно! Эти прицепы имеют различную длину, шасси и варианты настройки. Эти цистерны предназначены для перевозки опасных и легковоспламеняющихся газов, таких как этан, пропан и LPG (сжиженный нефтяной газ).

Собственная газовая цистерна для Euro Truck Simulator 2 доступна в самых распространенных комбинациях, встречающихся в Европе. Это одноосное 10-метровое шасси с емкостью на 40 м3 и одиночное 3-осное 12-метровое шасси с емкостью на 50 м3. Аксессуары в комплекте (но не ограничиваются ими):

Окрашиваемые/хромированные ящики

Клапанные ящики с дополнительными инструментальными ящиками, боковыми ограждениями и т. д.

Огнетушители

Разнообразные задние крылья и фонари заднего бампера

Разнообразные шланги

Разнообразные окраски прицепа и многое другое!

Прицепы для перевозки скота в собственность

Газовые цистерны - не единственные новые прицепы в обновлении. Теперь можно приобрести и прицепы для перевозки скота!

У вас будет возможность перевозить скот в своем собственном прицепе ETS2! В дополнение к различным настройкам кузова и шасси вы также сможете настроить:

Левая/правая/передняя/задняя часть кузова

Маркеры

Боковые защитные пластины/коробки

Задние крылья

Задние бамперы

Задние брызговики

Адаптивный круиз-контроль и система экстренного торможения

Первоначально выпущенный как скрытая экспериментальная функция еще в 1.44, мы рады, что можем внести это столь востребованное дополнение в обновление 1.47. Адаптивный круиз-контроль автоматически регулирует расстояние и скорость до впереди идущего автомобиля в режиме круиз-контроля. Это особенно удобно на загруженных шоссе, где вы можете обнаружить, что транспортные средства часто перестраиваются перед вами или в ситуациях, когда скорость движения постоянно меняется.

В сочетании с адаптивным круиз-контролем используется система экстренного торможения, которая активирует ваши тормоза всякий раз, когда неизбежно столкновение с впереди идущим автомобилем, чтобы избежать или свести к минимуму ущерб. Эта технология в реальном мире спасла бесчисленное количество жизней и используется в большинстве современных грузовиков.

Случайные дорожные неровности

Мы рады представить случайные неровности дороги в версии 1.47! Эти небольшие неровности генерируются процедурно, чтобы придать дорогам ощущение несовершенства. Хотя они могут быть невидимы для водителя, вы сможете почувствовать эти тонкие неровности, а в некоторых случаях услышать, как они воздействуют на ваш автомобиль во время вождения.

Пользовательские заставки городов - DLC Дорога к черному морю

Продолжая наше предыдущее обновление, в котором были представлены настраиваемые заставки городов в DLC Iberia, теперь мы расширили эти ролики до DLC Road to the Black для Euro Truck Simulator 2!

Эти специальные ролики появляются, когда игрок выбирает начальный город при создании нового профиля. Мы надеемся, что новым игрокам (или тем, кто перезапускает новый профиль) понравятся эти новые дополнения, демонстрирующие область, с которой вы решили начать!

Редизайн пользовательского интерфейса истории карьеры

Это обновление также включает в себя обновление пользовательского интерфейса истории карьеры! Для тех, кто не знаком с этой функцией, вы можете получить к ней доступ через главное меню Euro Truck Simulator 2. Он отображает график вашего прогресса и некоторую статистику.

Новый дизайн теперь включает гораздо более подробный анализ вашей статистики и предыдущих доставок. Пользовательский интерфейс теперь показывает 4 раздела: «Доставки», «Исследование», «Опыт водителя» и «Штрафы». Каждый из этих разделов отображает различную статистику, которая дает вам более подробный обзор вашего путешествия в качестве водителя грузовика, включая общее количество доставок, ваши прошлые рейтинги доставки, сколько ваших доставок было вовремя, исследование карты, посещенные компании, сведения о грузовике и открытия.

Мы также включили раздел, который покажет, какие штрафы вы получили за последние 2 недели вашей карьеры. Мы посчитали, что такие мелочи, как наезд на дорожные знаки или засыпание за рулем, не должны быть в вашем постоянном отчете.

Мы также переработали ваш журнал доставки, который четко показывает ваши предыдущие работы, ваш груз, в какой день вы сделали доставку, доход, опыт, затраченное время и т. д. Мы понимаем, что эта статистика важна для водителей, чтобы оглянуться назад, особенно если вы являетесь частью VTC, где вам может потребоваться регистрировать ваши предыдущие места работы для водителей.

Журнал обновлений в игре

Теперь мы добавили новую функцию пользовательского интерфейса как в Euro Truck Simulator 2, так и в American Truck Simulator, которая будет показывать пользователям журнал изменений крупного обновления или демонстрировать предстоящие выпуски DLC.

Она появится в виде всплывающего окна либо при запуске игры после обновления, либо во время игры в главном меню, если обновление было сделано во время вашего пребывания в дороге. Вы также можете получить доступ к истории предыдущих журналов изменений и найти все наши официальные ссылки в социальных сетях.

Мы надеемся, что это поможет вам оставаться в курсе последних изменений и обновлений, внесенных в наши игры, независимо от того, где вы находитесь.

Телепорт при сбросе экономики

Всякий раз, когда экономика игрока сбрасывалась во время загрузки игры, для вас было нормой телепортироваться в гараж штаб-квартиры. Сегодня мы рады внести небольшое изменение, которое позволит вам принять решение, хотите ли вы телепортироваться в выбранный вами штаб или бесплатно быстро добраться до любой станции обслуживания по вашему выбору.

Список изменений в обновлении 1.47

Карта

Переработаны несколько городов в Германии

Транспорт

Газовые цистерны в собственность

Прицепы для перевозки скота в собственность

Адаптивный круиз-контроль и система экстренного торможения

Геймплей

Пользовательские заставки городов для Road to the Black Sea DLC

Добавлен фильтр направления звука

Случайные дорожные неровности

Улучшения производительности (ночь, плохая погода, плотное движение)

Интерфейс