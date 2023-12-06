Приключенческая игра с открытым миром Europa выйдет на PC в апреле 2024 года

Издатель Future Friends Games и разработчик Хелдер Пинто объявили о дате выхода приключенческой игры с открытым миром Europa. Игра выйдет на PC через Steam 16 апреля 2024 года. Консольный релиз состоится позднее.
Europa - это игра о девушке по имени Аня, которая отправляется в путешествие по таинственному острову. Europa - это спокойная игра о приключениях, исследованиях и медитации. По мере путешествия вы будете постепенно улучшать возможности своего реактивного ранца Zephyr, поднимая себя все выше в воздух, пока не сможете свободно парить в небе.
Демоверсия игры доступна в Steam.