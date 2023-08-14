В честь 10-летнего юбилея Paradox дарит всем игрокам Europa Universalis 4 бесплатный музыкальный DLC ©

Флагманская историческая гранд-стратегия компании Paradox Interactive отметила вчера свое десятилетие. С момента своего выхода в августе 2013 года EU4 полюбилась любителям исторических игр, ведь в ней существует практически бесконечное множество вариантов прошлого.

Действие Europa Universalis IV разворачивается в четырех веках с 1444 по 1821 год, и вы можете играть за любую страну в истории на протяжении этого периода времени, когда мир проходит через эпоху Возрождения и Реформации к эпохе Просвещения и Революции. Исследуйте земной шар в поисках новых земель, выбирайте национальные идеи, соответствующие вашим амбициям, и бросайте вызов, чтобы превзойти великих правителей и завоевателей прошлого.

В честь юбилея компания Paradox дарит всем игрокам Europa Universalis IV бесплатный музыкальный DLC с десятью композициями.

Europa Universalis IV находится в постоянном развитии и совершенствовании с момента выхода на рынок десять лет назад, что делает ее одной из старейших стратегических игр, над которой до сих пор ведется активная работа и расширение. В апреле 2023 года компания Paradox Tinto выпустила пакет расширения Domination Expansion Pack, добавляющий еще больше возможностей и исторического колорита многим наиболее популярным нациям игры.

"Десять лет - это большой срок для поддержки стратегической игры", - говорит директор по играм компании Paradox Tinto Йохан Андерссон. Europa Universalis - наша флагманская серия, поэтому она всегда будет особенной, но меня постоянно впечатляет креативность и амбициозность нашей команды разработчиков". Europa Universalis IV сильно изменилась по сравнению со своим первоначальным проектом, но основные идеи остались прежними. Игроки должны иметь возможность писать новые истории, в которых их страна находится в центре мировых событий. За последние десять лет мы добавили больше разнообразия, больше стратегий и больше реального исторического колорита, а EU4 непосредственно привела к созданию нашей студии Tinto в Ситжесе, Испания. Мы очень многим обязаны сообществу, которое развивалось и каким-то образом поддерживалось в этой игре на протяжении последних десяти лет".

В честь юбилея компания Paradox посвятила август множеству новых мероприятий для сообщества, включая сюжетные, художественные и специальные задания для игроков Europa Universalis IV, а также большие скидки на игру в участвующих интернет-магазинах.