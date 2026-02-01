Создатели Europa Universalis 5 поделились планами на 2026 год

Создатели стратегии Europa Universalis 5 рассказали о планах на 2026 год. Они включают в себя как постоянное улучшение базовой игры, так и работу над первым крупным платным дополнением. Студия продолжит выпускать исправления и бесплатный контент для основной версии стратегии.

Предстоящее обновление 1.1 Россбах послужит наглядным примером направления будущих улучшений. Для оперативной работы команда разделилась: одна подгруппа займется доработкой открытой беты для версии 1.1, а другая уже начала подготовку контента для следующего крупного патча 1.2, что является более долгосрочной задачей.

Параллельно началась активная разработка материалов для первого платного дополнения под названием Fate of the Phoenix. Разработчики пообещали вскоре начать раскрывать детали этого проекта, особо отметив, что работа над ним уже ведется, что важно для владельцев Premium Edition игры.

Так же студия сообщила, что в ближайшую пятницу выйдет новый выпуск Tinto Talks, в рамках которого разработчики подробно расскажут о графических улучшениях, запланированных в обновлении 1.1.