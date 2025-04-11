EVE Frontier старт бесплатного тестирования с 11 по 21 апреля

EVE Frontier нуждается в вашей помощи. С 11 по 21 апреля будет открыта бесплатная пробная версия грядущей MMO на выживание в космосе.

Все начинается с масштабного стресс-теста, в ходе которого мы хотим, чтобы как можно больше пилотов загрузилось на сервер, чтобы испытать его пределы. После этого вы сможете свободно исследовать бескрайнюю песочницу, где каждая песчинка хочет вас убить, сражаться за любое преимущество и переходить от полета на одиноком корабле и поиска ресурсов к строительству целой цивилизации.

Одновременно с бесплатной пробной версией начинается Цикл 3, который принесет с собой очистку сервера и экономическую перезагрузку, так что все начнется с чистого листа.