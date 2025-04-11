EVE Frontier старт бесплатного тестирования с 11 по 21 апреля

EVE Frontier нуждается в вашей помощи. С 11 по 21 апреля будет открыта бесплатная пробная версия грядущей MMO на выживание в космосе.
Все начинается с масштабного стресс-теста, в ходе которого мы хотим, чтобы как можно больше пилотов загрузилось на сервер, чтобы испытать его пределы. После этого вы сможете свободно исследовать бескрайнюю песочницу, где каждая песчинка хочет вас убить, сражаться за любое преимущество и переходить от полета на одиноком корабле и поиска ресурсов к строительству целой цивилизации.
Одновременно с бесплатной пробной версией начинается Цикл 3, который принесет с собой очистку сервера и экономическую перезагрузку, так что все начнется с чистого листа.
Видимо не продали они свои предзаказы... ну ок, попробуем если уж бесплатно.
Ага... они требуют покупки предзаказа... супер ( уже попробовал )
скорее всего разница по времени точного времени нет то есть может быть и 12го по мск
Видосы по этой игре (включая тот что прикреплен к посту в конце) совершенно бесполезные. Серьезно, сплошное "бла бла" и 5 секунд "геймплея", который никто кроме сумасшедших еверов от обычной евы не отличит.