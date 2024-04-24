Для EVE Online анонсировано крупное обновление под названием "Equinox"

11 июня этого года в MMORPG EVE Online выйдет крупное обновление под названием Equinox. Обновление принесет с собой новые сооружения "Апвелл", орбитальный подъемник, спутниковый бур "Метенокс", штаб владений и инструмент "Окраска-С".
Внесенные изменения преобразят системы с нулевым уровнем безопасности. Spire - орбитальный подъемник нового поколения, позволяющий транспортировать ресурсы планеты в космос. Для управления спутниковым буром "Метенокс" больше не придется тратить время, он станет источником дохода для корпораций. Владельцы таких сооружений получат контроль над ресурсами системы.
Будет введен новый вид судов - Squall, Deluge, Torrent и Avalanche. Equinox также добавит новые цели и виды деятельности и систему маскировки. Новые возможности создания окрасок для кораблей с помощью инструмента "Окраска-С" будут доступны для игроков.
Также, в июне мультиплеерный шутер EVE Vanguard получит важное обновление, включающее новые цели, адаптивное оружие и новую карту.