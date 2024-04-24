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EVE Online 06.05.2003
Ролевая, Стратегия, Мультиплеер, Экономика, MMO, Космос, Научная фантастика
8.5 726 оценок

Для EVE Online анонсировано крупное обновление под названием "Equinox"

Solstice
Новости

11 июня этого года в MMORPG EVE Online выйдет крупное обновление под названием Equinox. Обновление принесет с собой новые сооружения "Апвелл", орбитальный подъемник, спутниковый бур "Метенокс", штаб владений и инструмент "Окраска-С".

Внесенные изменения преобразят системы с нулевым уровнем безопасности. Spire - орбитальный подъемник нового поколения, позволяющий транспортировать ресурсы планеты в космос. Для управления спутниковым буром "Метенокс" больше не придется тратить время, он станет источником дохода для корпораций. Владельцы таких сооружений получат контроль над ресурсами системы.

Будет введен новый вид судов - Squall, Deluge, Torrent и Avalanche. Equinox также добавит новые цели и виды деятельности и систему маскировки. Новые возможности создания окрасок для кораблей с помощью инструмента "Окраска-С" будут доступны для игроков.

Также, в июне мультиплеерный шутер EVE Vanguard получит важное обновление, включающее новые цели, адаптивное оружие и новую карту.

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