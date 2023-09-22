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EVE Online 06.05.2003
8.5 714 оценок

По EVE Online делают шутер EVE Vanguard

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monk70
Новости

Сегодня компания CCP Games представила EVE Vanguard, свою следующую попытку создать многопользовательский шутер от первого лица, интегрированный с EVE Online. Некоторые игроки, возможно, еще помнят Dust 514, в которой пытались сделать что-то подобное, но она в основном провалилась, будучи эксклюзивом для PlayStation 3. CCP не прекратила попыток и придумала так называемый Project Nova, хотя тот даже не успел запуститься.

Однако EVE Vanguard во многом отличается от нее. Во-первых, он будет называться «модулем» EVE Online и будет бесплатным для подписчиков Omega; в настоящее время неясно, можно ли купить игру или получить к ней доступ без подписки Omega на EVE Online. Во-вторых, он специально ориентирован на платформу ПК.

Как следует из названия, игроки берут на себя роль Авангарда, который CCP описывает как «новое поколение военных клонов, борющихся за свое выживание и освобождение своего сознания». EVE Vanguard, созданная на движке Unreal Engine 5, разрабатывается как шутер-песочница с неограниченным опытом, в котором игроки сами решают свои цели при развертывании на поле боя.

В EVE Vanguard (вероятно, находящуюся в разработке в лондонской студии CCP) подписчики Omega вскоре смогут играть в так называемом массовом тесте First Strike, запланированном на декабрь.

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На фестивале EVE Fanfest CCP также анонсировала Havoc, новое расширение для EVE Online, которое выйдет 14 ноября. Havoc разделит игроков на пиратов и антипиратов; он также добавляет новые корабли, такие как Angel Titan и новые фракционные линейные крейсеры и эсминцы, а также внедряет новый Carbon Engine для технических и графических улучшений.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Night Driving Avenger
Некоторые игроки, возможно, еще помнят Dust 514, в которой пытались сделать что-то подобное, но она в основном провалилась, будучи эксклюзивом для PlayStation 3

Она провалилась не потому, что была эксом PS3, а потому что это была забагованная и кривая игра, да еще и дрочильня, на ПК ее бы та же участь ждала.

0
Олег В

а стрелять надо будет по камушкам?

0
neeXXXT

Что то интересное, главное, что не от китайцев!

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