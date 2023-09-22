По EVE Online делают шутер EVE Vanguard ©

Сегодня компания CCP Games представила EVE Vanguard, свою следующую попытку создать многопользовательский шутер от первого лица, интегрированный с EVE Online. Некоторые игроки, возможно, еще помнят Dust 514, в которой пытались сделать что-то подобное, но она в основном провалилась, будучи эксклюзивом для PlayStation 3. CCP не прекратила попыток и придумала так называемый Project Nova, хотя тот даже не успел запуститься.

Однако EVE Vanguard во многом отличается от нее. Во-первых, он будет называться «модулем» EVE Online и будет бесплатным для подписчиков Omega; в настоящее время неясно, можно ли купить игру или получить к ней доступ без подписки Omega на EVE Online. Во-вторых, он специально ориентирован на платформу ПК.

Как следует из названия, игроки берут на себя роль Авангарда, который CCP описывает как «новое поколение военных клонов, борющихся за свое выживание и освобождение своего сознания». EVE Vanguard, созданная на движке Unreal Engine 5, разрабатывается как шутер-песочница с неограниченным опытом, в котором игроки сами решают свои цели при развертывании на поле боя.

В EVE Vanguard (вероятно, находящуюся в разработке в лондонской студии CCP) подписчики Omega вскоре смогут играть в так называемом массовом тесте First Strike, запланированном на декабрь.

На фестивале EVE Fanfest CCP также анонсировала Havoc, новое расширение для EVE Online, которое выйдет 14 ноября. Havoc разделит игроков на пиратов и антипиратов; он также добавляет новые корабли, такие как Angel Titan и новые фракционные линейные крейсеры и эсминцы, а также внедряет новый Carbon Engine для технических и графических улучшений.