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EVE Online 06.05.2003
Ролевая, Стратегия, Мультиплеер, Экономика, MMO, Космос, Научная фантастика
8.4 743 оценки

В плане развития EVE Online 2025 ожидается два дополнения

KoRnEr
Новости

CCP Games поделились своим планом развития космической MMO EVE Online на 2025 год во время стрима Directors.

Во время этого стрима было объявлено о выпуске двух крупных дополнений, а также о возвращении любимого фанатами внутриигрового события, такого как EVE Fanfest 2025. Это конкретное событие пройдет с 1 по 3 мая в концертном зале Harpa в Рейкьявике. Для тех, кто хочет посмотреть стримы Directors с сегодняшнего дня, он доступен на официальном канале CCP Games на Twitch и YouTube.

Погружаясь в дорожную карту EVE Online, сюжетная линия Revenant продолжит разворачиваться в течение Q1, поскольку напряжение между Deathless и Drifters будет продолжать расти. Затем это перенесет игроков в следующее дополнение для EVE Online, которое должно выйти летом 2025 года, с акцентом на расширение прав и возможностей игроков, предлагая новые улучшенные инструменты для настройки и создания контента.

«В этом году мы даем нашим капсулирам еще больше власти», — сказал Снорри Арнасон, игровой директор EVE Online. «От настройки суверенного пространства до создания миссий, которые зажигают новые альянсы, дорожная карта 2025 года направлена ​​на то, чтобы позволить игрокам создавать и формировать свои собственные моменты, свои собственные истории и, в конечном счете, стать частью исторических книг самого Нового Эдема».

Помимо летнего дополнения, как упоминалось ранее, в EVE Online вернутся любимые фанатами события. Сюда входят такие события, как День капсулёра, Багровый урожай и Зимний нексус. Второе дополнение для EVE Online должно выйти зимой 2025 года. Подробностей об этом дополнении пока не так много, так как подробности о летнем дополнении ещё не готовы.

Для тех, кто заинтересован, билеты на EVE Fanfest 2025 продаются, но почти распроданы. Те, кто хочет посетить, могут приобрести билеты на Eventbrite, цена начинается от $35. Однако для тех, кто хочет полностью ощутить Fanfest, Festival Pass обойдется вам в $295, что включает в себя доступ к вечеринке на Вершине Мира, эксклюзивный внутриигровой контент, футболку EVE Fanfest 2025 и подарочный пакет.

«2025 год станет знаменательным для EVE Online. Мы прислушались к отзывам игроков, чтобы усовершенствовать процесс разработки и создать высококачественные дополнения, которые расширят возможности капсулиров. Присоединяйтесь к нам в Новом Эдеме, чтобы провести год, полный встреч с персонажами, создания или распада альянсов и захватывающих историй, которые нужно раскрыть. Это год, который вы не захотите пропустить!» — креативный директор EVE Online, Бергур Финнбогасон.
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Kvizac Haderah

Попытался в нее вернуться спустя 9 лет (бросил в 15 году), все уже не то...

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pol newman

разве? вроде всё по-старому- теряешь реальное бабло, годы жизни и нервные клетки

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