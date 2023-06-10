Анонсирован 16-битный платформер с боковой прокруткой Everdeep Aurora для Switch и ПК ©

Издательство Ysbryd Games и разработчик Nautilus Games анонсировали 16-битный платформер с боковой прокруткой Everdeep Aurora для Switch и ПК (Steam). Он будет запущен в 2024 году.

«Everdeep Aurora смешивает элементы из игр и фильмов нашего детства, исследуя проблемы изоляции и неся бремя прошлых решений», — сказал в пресс-релизе соучредитель Nautilus Games Микель Охеа. «Нас вдохновили многие классические игры с мрачными нотками, такие как Castlevania, Undertale, The Goonies и Lost, и мы создали совершенно ненасильственную игру. В Everdeep Aurora нет сражений или врагов, с которыми нужно сражаться — вместо этого мы сосредоточились на исследовании как физического Everdeep, так и эмоций, которые мы хотели вызвать у игроков, стремясь к запоминающемуся и захватывающему игровому процессу».

Продолжающийся апокалиптический метеоритный дождь вынудил население мира поселиться под землей. В роли Шелл, кошачьего ребенка, который проснулся и обнаружил, что его мать пропала, вы отправитесь в глубины, чтобы обнаружить скрытый подземный мир и его обитателей: измученных существ с неясным прошлым.

Эта повествовательная исследовательская и платформенная игра, вдохновленная 16-битной эстетикой, вернет вас к простоте и волнению классики той эпохи. Вам предстоит исследовать яркий и динамичный мир, встретить множество своеобразных персонажей и решить разнообразные головоломки.