Милый симулятор фермы Everdream Valley вышел на ПК и PlayStation ©

Mooneaters, Untold Tales и VARSAV Game Studios объявили о релизе о своего уютного фермерского приключениия Everdream Valley, которое доступно на ПК, PS4 и PS5, а версия для Nintendo Switch назначена на июнь 2023 года.

Everdream Valley — это обширное фермерское приключение с оттенком магии. Днем вы будете восстанавливать свой особенный уголок долины — выращивать различные культуры, ухаживать за множеством животных и помогать восстанавливать ферму бабушки и дедушки. Ночью волшебные сны позволяют вам воплощать различных сельскохозяйственных существ для выполнения особых задач.

Эта маленькая усадьба требует много внимания. Огромное разнообразие фруктов и овощей для выращивания и обширная коллекция животных для выращивания. Защищайте свои посевы, радуйте своих животных и собирайте ресурсы для ремонта и расширения фермы.

В Долине Эвердрим очень мало людей, нарушающих покой, поэтому здесь процветают животные. Свиньи, коровы, куры, утки, козы, альпаки... список можно продолжить. Каждое существо (дикое и домашнее) оказывает уникальное влияние на вашу ферму. В Долине Эвердрим заботятся о животных, так что будьте уверены, вам никогда не удастся превратить любимую корову Бесси в котлету для гамбургера.

Рядом с вами всегда будет ваш верный песик-компаньон. Выбирайте из 10 различных пород и тренируйте своего лучшего друга, чтобы помочь в таких вещах, как выпас скота, выслеживание, поиск сокровищ и многое другое.