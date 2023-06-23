Уютное фермерское приключение Everdream Valley теперь доступно для Nintendo Switch ©

Mooneaters, Untold Tales и VARSAV Game Studios сегодня объявили о выпуске своего уютного фермерского приключения Everdream Valley, которое теперь доступно для Nintendo Switch в Nintendo Eshop.

Everdream Valley — это большое фермерское приключение с оттенком волшебства. Днем вы будете восстанавливать свой особенный уголок долины — выращивать различные культуры, ухаживать за множеством животных и помогать восстанавливать ферму бабушки и дедушки. Ночью волшебные сны позволяют вам воплощать различных сельскохозяйственных существ для выполнения особых задач.