Everspace 2 появится на консолях в августе ©

Космический лутер-шутер с открытым миром Everspace 2 будет выпущен для PlayStation 5 и Xbox Series 15 августа, объявил разработчик ROCKFISH Games. Он также будет доступен в Xbox Game Pass. 3 октября Maximum Games выпустит физическое издание, которое будет включать стилбук, 64-страничный артбук и цифровой саундтрек.

Everspace 2 впервые была выпущена в раннем доступе для ПК в Steam, GOG и Microsoft Store 18 января 2021 года, а полный выпуск — 6 апреля 2023 года. Она также доступна в PC Game Pass. С тех пор в Steam было продано более 350 000 копий, и в нее сыграли более 120 000 пользователей на PC Game Pass.

На PlayStation 5 EVERSPACE 2 будет использовать тактильную обратную связь беспроводного контроллера DualSense, адаптивные триггеры и функции встроенных динамиков.

«Поскольку космические приключенческие игры привлекают все больше внимания, чем когда-либо, мы рады представить EVERSPACE 2 совершенно новой аудитории на Xbox и PlayStation в августе этого года», — заявил генеральный директор ROCKFISH Games Майкл Шаде в пресс-релизе. «Два года, которые мы провели в раннем доступе при разработке для запуска на ПК, хорошо послужили нам в преддверии нашего выпуска на консолях, и мы хорошо использовали последние несколько месяцев, отшлифовав и без того прочную основу. Игроки Series X и PlayStation 5 могут с нетерпением ждать возможности исследовать звездные системы EVERSPACE 2 с поддержкой 60 кадров в секунду, когда мы запустимся этим летом».

EVERSPACE 2 продолжает историю Адама Рослина из первой игры серии. В EVERSPACE 2 есть шесть обширных звездных систем, которые могут исследовать космические пилоты. Игроки переживают эмоциональное путешествие Адама и его личное развитие от бессмертного космического пилота-клона до отдельного персонажа, чья смерть имеет окончательные последствия в ролевой игре с открытым миром.

Окунитесь в захватывающую научно-фантастическую историю, действие которой разворачивается в ярком, созданном вручную открытом мире, полном секретов, головоломок и опасностей. Отправляйтесь в полет на девяти различных классах кораблей, чтобы отправиться в путь и исследовать более 100 созданных вручную областей, разбросанных по нескольким звездным системам.