Для Evil Dead: The Game вышел патч, устраняющий ошибки и улучшающий баланс

Saber Interactive только что выпустила патч для PVP-экшена Evil Dead: The Game, устраняющий ошибки и улучшающий баланс. Читайте полные примечания к патчу от 17 мая ниже:
Новые возможности
- Игроки, выполнившие все задания, получат оставшиеся две ленты, открывающие полную историю профессора Ноуби.
Выжившие
- Иконки выживших обновляются на всплывающей карте во время действия способности Массовая паранойя.
- Выжившие больше не обнаруживают Баала во время действия способности Peekaboo по звуку его шагов или голоса.
- Выжившие теперь получают страх после того, как уклонились от срабатывания ловушки.
- Способность охотника "Одинокий волк" больше не будет неактивна, если вокруг игрока находятся только мертвые товарищи по команде.
Демоны
- Отряды демонов больше не будут промазывать по Некрономикону.
- Баал больше не может постоянно вселяться в выживших.
- Баал больше не имеет эффектов способностей "Отмеченная цель" Эша поддержки и "Встречный выстрел" Келли во время Peekaboo.
- Теперь способность Power Possess не перезаряжается после обычного владения, если до этого соответствующая кнопка была нажата без цели.
- Ловушки демонов больше не перестают работать после того, как выживший освобождается и позволяет ему активировать ловушку.
- Демон больше не получает повышенный урон, если у него есть выживший, отмеченный "Охотником на людей".
- Кнопки для открытия и размещения бесконтактных порталов корректно отображаются в HUD, когда демон освобождает транспортное средство.
- Ведьма больше не может отменить задержку замедления после атаки определенной комбинацией кнопок.
- Дэдайты, сбитые с финишером, больше не будут совершать небольшой прыжок на земле.
- Эффект "исчезновения" демона теперь появляется при изгнании из цели страницы/кинжала.
- VFX злого дерева больше не исчезает для демона после первого владения.
- Демон больше не видит цветной луч над предметами Выжившего.
Общее
- Реплики лидера Эша для убийства Баала теперь воспроизводятся правильно.
- В обучении топоры над столом теперь имеют естественное место появления.
- Оружие теперь не может появляться вертикально.
- Пистолет-пулемет и гранатомет теперь включены в описание пистолета и специальных боеприпасов.
- Физика волос больше не работает некорректно при выходе из машины.
- Оружие больше не может дергаться на персонаже после выхода из машины.
- Метка ящика с припасами больше не исчезает, когда все игроки рядом с ним перемещаются в другое место на карте.
- Голосовые реплики призыва души больше не будут воспроизводиться в фазе Некрономикона, если игрок носит их в инвентаре перед входом в эту стадию.
- Шея Элигоса больше не будет неестественно вытягиваться при выстреле из дробовика в 8-й миссии.
- Исправлена ошибка, из-за которой некоторые игроки сражались с невидимыми дэдайтами.
- Различные исправления локализации.
Изменения баланса
- Бонус исцеления за каждого члена семьи для способности "Кровные узы" Брока Уильямса уменьшен с 7% до 5%.
- Снижение урона, наносимого Броком Уильямсом за каждого члена семьи, для способности "Кровные узы" уменьшено с 7% до 5%.
Сингл когда будет?