Evil Dead: The Game 13.05.2022
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Для Evil Dead: The Game вышел патч, устраняющий ошибки и улучшающий баланс

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Procy_on
Новости

Saber Interactive только что выпустила патч для PVP-экшена Evil Dead: The Game, устраняющий ошибки и улучшающий баланс. Читайте полные примечания к патчу от 17 мая ниже:

Новые возможности

  • Игроки, выполнившие все задания, получат оставшиеся две ленты, открывающие полную историю профессора Ноуби.

Выжившие

  • Иконки выживших обновляются на всплывающей карте во время действия способности Массовая паранойя.
  • Выжившие больше не обнаруживают Баала во время действия способности Peekaboo по звуку его шагов или голоса.
  • Выжившие теперь получают страх после того, как уклонились от срабатывания ловушки.
  • Способность охотника "Одинокий волк" больше не будет неактивна, если вокруг игрока находятся только мертвые товарищи по команде.

Демоны

  • Отряды демонов больше не будут промазывать по Некрономикону.
  • Баал больше не может постоянно вселяться в выживших.
  • Баал больше не имеет эффектов способностей "Отмеченная цель" Эша поддержки и "Встречный выстрел" Келли во время Peekaboo.
  • Теперь способность Power Possess не перезаряжается после обычного владения, если до этого соответствующая кнопка была нажата без цели.
  • Ловушки демонов больше не перестают работать после того, как выживший освобождается и позволяет ему активировать ловушку.
  • Демон больше не получает повышенный урон, если у него есть выживший, отмеченный "Охотником на людей".
  • Кнопки для открытия и размещения бесконтактных порталов корректно отображаются в HUD, когда демон освобождает транспортное средство.
  • Ведьма больше не может отменить задержку замедления после атаки определенной комбинацией кнопок.
  • Дэдайты, сбитые с финишером, больше не будут совершать небольшой прыжок на земле.
  • Эффект "исчезновения" демона теперь появляется при изгнании из цели страницы/кинжала.
  • VFX злого дерева больше не исчезает для демона после первого владения.
  • Демон больше не видит цветной луч над предметами Выжившего.

Общее

  • Реплики лидера Эша для убийства Баала теперь воспроизводятся правильно.
  • В обучении топоры над столом теперь имеют естественное место появления.
  • Оружие теперь не может появляться вертикально.
  • Пистолет-пулемет и гранатомет теперь включены в описание пистолета и специальных боеприпасов.
  • Физика волос больше не работает некорректно при выходе из машины.
  • Оружие больше не может дергаться на персонаже после выхода из машины.
  • Метка ящика с припасами больше не исчезает, когда все игроки рядом с ним перемещаются в другое место на карте.
  • Голосовые реплики призыва души больше не будут воспроизводиться в фазе Некрономикона, если игрок носит их в инвентаре перед входом в эту стадию.
  • Шея Элигоса больше не будет неестественно вытягиваться при выстреле из дробовика в 8-й миссии.
  • Исправлена ошибка, из-за которой некоторые игроки сражались с невидимыми дэдайтами.
  • Различные исправления локализации.

Изменения баланса

  • Бонус исцеления за каждого члена семьи для способности "Кровные узы" Брока Уильямса уменьшен с 7% до 5%.
  • Снижение урона, наносимого Броком Уильямсом за каждого члена семьи, для способности "Кровные узы" уменьшено с 7% до 5%.
Обновления
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