По слухам, Microsoft довольна работой Tango Gameworks и планирует реинвестировать средства в авторов Evil Within ©

Выступая в последнем выпуске программы Game Mess Decides, ведущий Джефф Грабб (Jeff Grubb), известный своими связями в игровой индустрии, упомянул, что Microsoft очень довольна работой Tango Gameworks и собирается реинвестировать в нее средства. Он добавил, что Microsoft очень заботится о том, чтобы у студии было светлое будущее.

По словам Грабба, независимо от того, каковы были результаты Hi-Fi Rush в количественном выражении, Microsoft верит, что Tango Gameworks будет продолжать делать большие успехи.

Грабб добавил, что компания, возможно, рассчитывала на то, что такие крупные игры, как Halo Infinite, станут источником больших доходов от микротранзакций, а поскольку этого не произошло, на менее крупные релизы, такие как Hi-Fi Rush, возлагаются большие надежды на продажи. Он отметил, что если сделка по приобретению Activision Blizzard King состоится, то Call of Duty сможет сыграть роль более крупной игры, приносящей огромный доход от микротранзакций, что откроет путь для существования более мелких, экспериментальных игр. При этом Грабб добавил, что ему все еще кажется, что решения Microsoft в отношении управления игровым производством выглядят "небрежными".

Вице-президент Microsoft по маркетингу Xbox-игр Аарон Гринберг позже пояснил, что Hi-Fi Rush является "хитом продаж" для издателя и его игроков по всем ключевым показателям и ожиданиям. По его словам, компания не могла быть более счастлива от того, что команда Tango Gameworks сделала с этим неожиданным релизом, что подтверждает и заявление Грабба.