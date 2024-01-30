Синдзи Миками тизерит новую часть The Evil Within

Несмотря на то, что Синдзи Миками ушел из Tango Gameworks в начале прошлого года, похоже что знаменитый геймдизайнер продолжает быть тесно связанным со своей студией. Сегодня разработчик написал в соцсетях довольно интересное сообщение, касающееся The Evil Within 3.
"Psycho Break может вернуться" - написал Синдзи Миками
Psycho Break - именно так называется серия The Evil Within в Японии. Пользователи предположили, что даже несмотря на свой уход из студии, Миками может продолжать работать (или работал) над данным проектом в качестве консультанта для студии, поскольку контракт с Tango Gameworks у него действовал до конца 2023-го года.
Последняя часть серии, The Evil Within 2 была выпущена в 2017-м году.
о, теперь я жду игру, несмотря на то, что вторая часть мне не очень понравилась, но первая остается для меня лучшей игрой в этом жанре, я с нетерпением жду третьей части
Вот согласен, тоже вторая не особенно понравилась. Но там боссы виноваты. Я надеюсь, что у творца будет такая же свобода действий в третьей части, как было в первой
Просто первая и вторая часть это геймплейно разные игры, мне очень нравятся обе части, хотя у обоих частей есть свои серьезные минусы. Например в первой части от ИИ напарников я просто горел иногда.
Вторая часть мне больше напомнила Алена Вейка.
Первую часть делал Миками со своей командой , вторую часть делали муриканцы ( а Миками был только продюссером )
Не согласен первая в разы хуже как с технической части так и геймпленой. Куча мелких косякок по типу выстрели в кран на потолке непойми где, убеги от газового облока и от ловушки со сломанной камерой. 9 глав походи в бреду под веществами. Битвы с боссами кривые.Разве что атмосфера намного мрачнее чем в двойке но во всëм остальном проигрывает. Напарники это вообще треш. Под конец лютая дичь происходит. Двойка намного ровнее идëт и интереснее. Я первую еле осилил на один раз . Вторую прошёл 4 раза.Это моë мнение субъективное
Мечта сбывается. Очень нужна THE EVIL WITHIN 3
Наркоманы довольны анонсом новой части
Я бы не стал считать это тизером новой части, просто Синдзи считает, что игра может получить новую часть, но к сожалению это зависит далеко не от разработчиков, а от владельцев то бишь от Bethesda и Microsoft.
Первая - шедевр, вторая - отличная.
Ну наконец-то!
Ну, было бы неплохо, серия отличная, хотя во второй части довольно сильно убили атмосферу открытым миром и выживачом. Если вернутся к корням, то будет вообще отлично.
Да ничего там не убили и открытого мира нету только открытые локации в рамках арены. Атмосфера согласен более лояльная это было сделано для более доступного числа людей. Для повышения продаж ибо осилить бред как в первой невсе могли и это очевидно. Расчёт выживача он необязателен можно и без прокачки пройти. Крафт боеприпасов нужен только на сложном и кошмаре. На нормале всего хватает там. Ну всë равно игра не окупилась увы также как Калисто протокол
обожаю и ненавижу Синдзи Миками, он постоянно роняет мне комп .DMC 3 когда то сказал что у меня не хватает версии шейдеров пришлось менять видяху , dmc 4 убил мне мать , The Evil Within 2 убил видяху. надеюсь с The Evil Within 3 ни че не произойдет
The Evil Within 3 убьет твою психику)
DMC 3-4 делал Хидэаки Ицуно, а второй Within Джон Йоханас
Эх, совместить бы бескомпромиссность и геймплейное разнообразие первой части и нарратив и повествование второй - получился бы шедевр из шедевров
Да ну нах!?
Понравились обе хоть они и разные.
Серия нравится. Ждем.
Хорошая новость!
Эм... А какой это вообще тизер? Он написал "может вернуться". Ну так и Габен может завтра анонсировать третью Халфу, а может и не анонсировать. Не, мне вторая игра понравилась, хотя первую недолюбливаю. Однако не надо бежать вперёд паровоза.
А как же его Я УСТАЛ Я УХАЖЮ С ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ?
отлично, хотелось бы видеть
вторая была шикарнейшая, я бы катнул в продолжение.
Лучшая новость на этот год
Хорошая новость в том что Миками не будет принимать участие. Потому что практика показала, что вторая часть созданная без него - намного лучше первой наркоделики
абсолютно согласен, что 2ая часть вобрала в себя все лучшее из первой и улучшила так, чтобы можно было спокойно играть и получать удовольствие от геймплея.
"Наркоделика" была уместна в первой части, т.к ты не понимал по началу что происходит и что это вообще такое. В сиквеле естественно подобный подход не проканал бы. Мне больше в первой не нравились своеобразные Микамивские ограничения и условности, типа бега по началу максимум 3 секунды, промахи при стрельбе практически в упор, рамки на экране вообще бред, хоть патчами убрали. У него фишка такая, усложнять геймплей не ситуациями какими-нибудь, а ограничивая игрока в удобности, оригинальный RE4 тому в пример.
кстати, а момент, когда в деревне , нужен стелс. И ты в упор пытаясь топором срубить врага, внезапно он походу задом чует и поворачивается. А наш герой же абсолютный дрищ, который 1 на 1, без топора, не может ничего вообще)