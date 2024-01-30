Синдзи Миками тизерит новую часть The Evil Within

Несмотря на то, что Синдзи Миками ушел из Tango Gameworks в начале прошлого года, похоже что знаменитый геймдизайнер продолжает быть тесно связанным со своей студией. Сегодня разработчик написал в соцсетях довольно интересное сообщение, касающееся The Evil Within 3.

"Psycho Break может вернуться" - написал Синдзи Миками

Psycho Break - именно так называется серия The Evil Within в Японии. Пользователи предположили, что даже несмотря на свой уход из студии, Миками может продолжать работать (или работал) над данным проектом в качестве консультанта для студии, поскольку контракт с Tango Gameworks у него действовал до конца 2023-го года.

Последняя часть серии, The Evil Within 2 была выпущена в 2017-м году.