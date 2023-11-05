Анонсировано специальное коробочное издание Evoland 10th Anniversary Edition для Nintendo Switch и PlayStation 4

SelectaPlay подтвердила новое издательское соглашение с разработчиком Shiro Games о выпуске специальной коробочной розничной версии Evoland 10th Anniversary Edition, уникальной ролевой игры о путешествиях во времени, для Nintendo Switch и PlayStation 4 позднее в этом году.

SelectaPlay выпустит 10th Anniversary Edition в виде специального коробочного розничного выпуска, созданного в ознаменование 10-летия с момента первоначального запуска. Специально созданное для PlayStation 4 и Nintendo Switch издание Evoland 10th Anniversary Edition будет содержать игры Evoland и Evoland II, набор из четырех роскошных памятных монет с изображением двух главных героев мужского и женского пола, лист наклеек с логотипом игры и открытку с кодом для загрузки цифрового саундтрека к играм, помещенный в красиво оформленную коробку в форме сундука, украшенную пейзажами и изображениями из игры.

Игры Evoland — это путешествие в историю приключенческих игр, позволяющее вам открывать новые технологии, игровые системы и графические улучшения по мере прохождения игры. Вдохновлен многими культовыми сериалами, которые оставили свой след в культуре видеоигр в жанре RPG. Evoland переносит вас от монохромной графики к полной 3D-графике, от сражений в реальном времени к боям с боссами в реальном времени, и все это с большим количеством юмора и отсылками ко многим классическим играм.