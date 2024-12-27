По мотивам хоррора The Exit 8 снимут фильм

Японская компания TOHO объявила о создании фильма по мотивам приключенческой игры The Exit 8. Премьера боевика запланирована на 2025 год.

Создатель игры, студия KOTAKE CREATE, прокомментировала новость: «Я никогда не ожидал, что экранизация будет анонсирована всего через год после релиза игры в ноябре 2023 года. Меня поражает и радует этот факт. Хотя The Exit 8 изначально не имеет сюжета, я уверен, что авторам удалось сохранить атмосферу и уникальный мир игры. Я даже посетил съемочную площадку, и это было незабываемо — увидеть подземный ход и персонажа из игры в реальности!»

The Exit 8 доступна на PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch и PC (Steam). С момента выхода игра была скачана более 1,4 миллиона раз, завоевав внимание геймеров со всего мира.