Состоялся анонс тактического шутера с эвакуацией Exoborne

Студия Sharkmob из Мальмё, известная по недолговечной, но неплохой, Vampire: The Masquerade - Bloodhunt, анонсировала новую игру под названием Exoborne.

Разработчики описывают ее как тактический шутер с эввкуацией и открытым миром, действие которого происходит на юго-востоке США. Главная изюминка заключается в том, что эта вымышленная версия Земли разрывается на части торнадо и другими апокалиптическими событиями, что привносит новый элемент в геймплей. Общественные события и различные трудности, вызванные погодой, заставят игроков постоянно быть начеку.

Петтер Маннерфельт, креативный директор Sharkmob, заявил:

Для нас Exoborne - это не просто игра, это нечто большее! Мы долго работали над ней. Мы очень рады наконец-то показать ее миру и услышать, что люди думают о вселенной и о захватывающей, полной экшена игровой площадке, которую мы создали.

Фредрик Рундквист, генеральный директор Sharkmob, добавил:

С момента основания студии мы стремились к созданию собственных оригинальных концепций игр, и теперь мы на шаг ближе к выпуску первой из двух, находящихся в разработке.

Exoborne пока не имеет окна релиза.