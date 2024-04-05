Авторы Exodus раскрыли тему врат и концепции времени

Разработчики из студии Archetype Entertainment, известной по играм Dragon Age: Origins и Baldur’s Gate, рассказали о концепции грядущего ролевого боевика Exodus.
Важной особенностью игры станет эффект замедления времени. Игроки будут путешествовать со скоростью, близкой к световой, и их действия могут привести к необратимым последствиям для близких героев людей. Эффект замедления времени нельзя изменить. Для Джуна Аслана, путешествующего со скоростью света, дни пролетят как мгновения, в то время как для других персонажей пройдут десятилетия или даже столетия. Оставленные напарники могут умереть, поскольку стареют значительно быстрее игрока. Время в игре будет связано с расстоянием, поэтому игроки всегда смогут узнать, сколько его прошло.
Создатели упомянули «Врата рая» — фантастические конструкции, похожие на Ретрансляторы массы из Mass Effect. Их построили Элохимы — некогда самая влиятельная фракция в галактике. Что с ними случилось — неизвестно: возможно, они вымерли, превратились в чистую энергию или до сих пор обитают где-то во Вселенной. Путешествие через врата может вызвать странные видения и сильные эмоции. Закон Элохимов гласит, что врата нельзя повреждать. Техно-вирус «Гниль», по слухам, снижает эффективность и надёжность врат в отдалённых системах на краю Скопления Центавра, но эти слухи были опровергнуты.
Exodus выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК, но дата выхода неизвестна.
Звучит интересно. Люблю игры со временем. Главное это грамотно реализовать в игре.