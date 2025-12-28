Разработчики научно-фантастической RPG Exodus опубликовали новые скриншоты

Студия Archetype Entertainment опубликовала несколько новых скриншотов грядущей научно-фантастической приключенческой RPG Exodus, в стиле Mass Effect, на которых можно увидеть нескольких противников и неигровых персонажей.

Разработчики Exodus обещают широкий выбор компаньонов: среди персонажей будут не только обычные люди, но и гораздо более фантастические существа, как, например, сверхумный осьминог, способный передвигаться по суше благодаря механическому скафандру.

Правда, зная вкусы фанатов подобных игр, разработчики прямо заявляют, что романтические отношения с этим персонажем завязать не получится, зато круг потенциальных партнеров в игре будет довольно большим, а сами отношения будут более многогранными, по сравнению с Mass Effect.

Exodus выйдет на ПК и консолях. Релиз запланирован на 2027 год.