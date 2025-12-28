ЧАТ ИГРЫ
Exodus 2027 г.
Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Научная фантастика
7.9 268 оценок

Разработчики научно-фантастической RPG Exodus опубликовали новые скриншоты

Gruz_ Gruz_
Студия Archetype Entertainment опубликовала несколько новых скриншотов грядущей научно-фантастической приключенческой RPG Exodus, в стиле Mass Effect, на которых можно увидеть нескольких противников и неигровых персонажей.

Разработчики Exodus обещают широкий выбор компаньонов: среди персонажей будут не только обычные люди, но и гораздо более фантастические существа, как, например, сверхумный осьминог, способный передвигаться по суше благодаря механическому скафандру.

Правда, зная вкусы фанатов подобных игр, разработчики прямо заявляют, что романтические отношения с этим персонажем завязать не получится, зато круг потенциальных партнеров в игре будет довольно большим, а сами отношения будут более многогранными, по сравнению с Mass Effect.

Exodus выйдет на ПК и консолях. Релиз запланирован на 2027 год.

Neko-Aheron

Разбудите, когда будет нормальный гемплей .

Ammati

Через год в лучшем случае. И то гарантий нет. Ибо не редкость когда даже игровой трейлер очень далёк от реального вида продукта.

Milvago

А будет ли? Надеюсь будет хотя бы коридорным как в трилогии ME. Но если пойдёт по стопам MEA, получим очередной симулятор бега по полупустым сгенерированным локация

MNM 777 Milvago

будет абоба в космосе , мне кажется непросто так , главный основатель студии ливнул из студии

MNM 777

скрины из недавнего трейлера , где они новые ?

saa0891

Интересно какой будет глав гад.

Danny Lamb

Надеюсь, что это будет не босс космической корпорации, который окажется ИИ проекцией самого себя, а сам он уже давно мёртв. Или женщина-аватар (тоже ИИ) которая представляет очень злых инопланетян.

Eclair_93
Релиз запланирован на 2027 год.

Я что-то пропустил, a когда ее перенесли?

White Dope

от них ушёл главн. директор, на котором всё держалось. по слухам - это будет Андромеда 2, напичканная кучей DEI/lгбt 💩 (потому чел и свалил, т.к не хотел участвовать в этом дерьме) . Я перестал ждать эту игру, лучше дождаться Дивинити 3.

Ивасик

Перефразируя К.Маркса и Ф.Энгельса - "Призрак бродит по Европе - призрак Андромеды".

sa1958

Ну вот опять.

iwillsurvive

Поначалу игра казалась грядущей годнотой, но чем больше новостей про нее читаешь тем больше она Андромеду напоминает( Надеюсь что ошибаюсь.