Разработчики научно-фантастической RPG Exodus опубликовали новые скриншоты

Студия Archetype Entertainment опубликовала несколько новых скриншотов грядущей научно-фантастической приключенческой RPG Exodus, в стиле Mass Effect, на которых можно увидеть нескольких противников и неигровых персонажей.
Разработчики Exodus обещают широкий выбор компаньонов: среди персонажей будут не только обычные люди, но и гораздо более фантастические существа, как, например, сверхумный осьминог, способный передвигаться по суше благодаря механическому скафандру.
Правда, зная вкусы фанатов подобных игр, разработчики прямо заявляют, что романтические отношения с этим персонажем завязать не получится, зато круг потенциальных партнеров в игре будет довольно большим, а сами отношения будут более многогранными, по сравнению с Mass Effect.
Exodus выйдет на ПК и консолях. Релиз запланирован на 2027 год.
Разбудите, когда будет нормальный гемплей .
Через год в лучшем случае. И то гарантий нет. Ибо не редкость когда даже игровой трейлер очень далёк от реального вида продукта.
А будет ли? Надеюсь будет хотя бы коридорным как в трилогии ME. Но если пойдёт по стопам MEA, получим очередной симулятор бега по полупустым сгенерированным локация
будет абоба в космосе , мне кажется непросто так , главный основатель студии ливнул из студии
скрины из недавнего трейлера , где они новые ?
Интересно какой будет глав гад.
Надеюсь, что это будет не босс космической корпорации, который окажется ИИ проекцией самого себя, а сам он уже давно мёртв. Или женщина-аватар (тоже ИИ) которая представляет очень злых инопланетян.
Я что-то пропустил, a когда ее перенесли?
от них ушёл главн. директор, на котором всё держалось. по слухам - это будет Андромеда 2, напичканная кучей DEI/lгбt 💩 (потому чел и свалил, т.к не хотел участвовать в этом дерьме) . Я перестал ждать эту игру, лучше дождаться Дивинити 3.
Перефразируя К.Маркса и Ф.Энгельса - "Призрак бродит по Европе - призрак Андромеды".
Ну вот опять.
Поначалу игра казалась грядущей годнотой, но чем больше новостей про нее читаешь тем больше она Андромеду напоминает( Надеюсь что ошибаюсь.