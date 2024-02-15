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Exodus TBA
Адвенчура, Ролевая, Научная фантастика
8.7 94 оценки

Разработчики ролевой игры Exodus рассказали о напарнице Элизе в меха-костюме

monk70
Новости

Archetype Entertainment опубликовала новые подробности Exodus, в частности, об одном из спутников, присоединяющихся к Путешественнику. Элиза Шарру — Спящая, прибывшая в скопление Центавра после пробуждения от крио-сна. Описанная как «бесстрашная, безжалостная и верная до ошибок», она вступает в бой в меха-костюме.

Костюм обладает огромной огневой мощью: от двойных мини-пушек до наплечных гранатометов (а ее Ultimate выпускает микроракеты). Элиза может служить танком для отряда, привлекая внимание своей команды и атакуя врагов.

Хотя она часто саркастична, она сталкивается с трудностями и переживает фрагментированные воспоминания о времени, проведенном на Земле. Элиза находится в кантине Пограничье, болтая с другими наемниками.

Exodus находится в разработке для Xbox Series X/S, PS5 и ПК, дата выпуска пока не объявлена.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
antonborisov198

И почему мне кажется, что она лесба?)

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Гена Транквилизатор

Ну почему сразу лесба, может трансгендер! Хотя могут ли они быть лесбами...

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