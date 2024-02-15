Разработчики ролевой игры Exodus рассказали о напарнице Элизе в меха-костюме

Научно-фантастическая ролевая игра, созданная командой ветеранов из Bioware, Naughty Dog и 343 Industries. Действие игры разворачивается в далёком постапокалиптическом будущем, когда человечеству пришлось покинуть умирающую Землю и искать спасения в негостеприимных просторах чуждой галактики.

Главным героем выступает таинственный Путешественник, наделённый уникальной силой, способной предотвратить гибель людской цивилизации. Его миссия — выкрасть у инопланетных рас передовые технологии и мощное оружие, чтобы человечество могло противостоять врагам в этом холодном безжалостном космосе. Однако в ходе межзвёздных перемещений Путешественник подвержен аномальному эффекту растяжения времени, из-за чего для него годы и даже века могут миновать за считанные минуты. Игроки смогут наблюдать долгосрочные последствия своих решений на протяжении многих лет игрового времени.

У главного героя будет несколько спутников, с некоторыми из которых можно будет завязать романтические отношения. Также в распоряжении протагониста окажется могущественный артефакт — Перчатка Ориона, дарующая экстраординарные способности, пригодные как в бою, так и при исследовании игрового мира.

Боевая система предлагает множество вариантов тактических комбинаций, заставляя игроков постоянно соображать на несколько ходов вперёд.