В космической RPG Exodus будут концовки, которые покажут "последствия ваших решений спустя десятилетия и даже столетия"

Exodus, грядущая космическая ролевая игра от ветеранов жанра, будет иметь несколько концовок в зависимости от вашего выбора.
Exodus была недавно анонсирована Archetype Entertainment, новой студией с Джеймсом Оленом, Чадом Робертсоном и Крисом Кингом во главе. Их общая игровая биография включает в себя несколько лучших ролевых игр, в частности, Олен был ведущим дизайнером таких классических игр BioWare, как оригинальная Baldur's Gate, KOTOR и Jade Empire.
В анонсирующем трейлере Exodus, безусловно, прослеживалась атмосфера Mass Effect, и теперь мы знаем, что у ролевой игры есть ещё кое-что общее с классической трилогией - несколько концовок.
Концовка — это то, над чем мы много работаем. Замедление времени и то, как оно влияет на выбор, который вы делаете, — основа игры. Это то, на чём держится Exodus.
Для тех, кто ещё не ознакомился с первым трейлером Exodus, его вы найдёте вот здесь, общая схема заимствована из фильма Кристофера Нолана "Интерстеллар": время для главного героя-космонавта движется иначе, чем для его семьи или всей цивилизации. Это значит, что наш выбор будет иметь ощутимые последствия на десятилетия вперёд, и мы сможем воочию наблюдать за "будущим".
Вы сможете принимать судьбоносные решения и видеть результаты этих решений спустя годы, десятилетия и даже столетия.
Даты выхода Exodus пока нет, но она выйдет на PS5, Xbox Series X|S и PC, когда будет готова.
Да да. Верим
А в чём проблема,кинул пару слайдов с описанием,для конкретных квестов и всё.
До выхода релизной версии, ни во что нельзя верить.
Будет что-то типа: "Вот этого персонажа вы спасли, но через 100 лет он всё равно умер от старости, можно было и не напрягаться".
Надеюсь эта игра будет на уровне масс эффекта.
Я эту игру очень жду, но они собираются делать франшизу, уже говорили про продолжения, а как возможны продолжения с различными концовками? Это нереально, все компаньоны могут умереть, все решения важны, я хз что решили Байвер с каноничной концовкой ME3, в след части узнаем, но там все настолько отличалось что даже спустя тысячи лет разница не пропадет, люди которые стали бессмертными полусинтетиками, либо все синтетики мертвы, включая гетов, а учитывая что по концептам тизерят гетов красная концовка точно не канон, вот и тут так будет. Или что?Разработка потенциального сиквела будет лет 20 чтобы учитывать все концовки, с разными стартами и с огромными отличиями в сюжетах, путем переноса сейвов? Сомневаюсь, слишком затратно, каноническая концовка обязана быть, если только не забивать на этих персонажей в сиквеле, и не прыгать в очередную андромеду с другими персонажами куда решения трилогии ME не как не дойдут
будут концовки, которые покажут "последствия ваших решений спустя десятилетия и даже столетия
Никогда не было и вот опять
Да да да, картинку нарисуют? или даже две? это конечно очень интересно но во главе угла всё таки геймплей.