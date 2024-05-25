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Soulmask 31.05.2024
Выживание, Инди, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
6.9 24 оценки

Выживач в открытом мире Soulmask выйдет почти на 3 недели раньше после последнего открытого бета-тестирования

monk70
Новости

Поклонников игр на выживание в открытом мире, ожидающих выхода Soulmask, ждут хорошие новости. Похоже, что во время последнего открытого бета-тестирования все прошло довольно хорошо, и сообщество оставило много положительных отзывов. В результате запуск раннего доступа игры был перенесен с 18 июня на 31 мая.

После выхода из раннего доступа игроки получат доступ к 500 часам игрового процесса, где они смогут исследовать семь различных регионов и принять участие в серьезных испытаниях. В настоящее время предстоит встретиться с шестью боссами, включая пять боссов пирамид и «таинственного босса, вдохновленного научной фантастикой». Игрокам также будет доступен восемь классов оружия с 75 различными боевыми навыками. Когда вы не сражаетесь с боссами, вам нужно приручить пять особых скакунов и собрать около 400 реликвий.

Для тех, кто предпочитает более тихую игру, также предусмотрен режим частного сервера с более чем 100 функциями настройки.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Alex40001

я космический корабль на орбиту вывести собираюсь на кой лят мне 100 настроек если максимум их 20 хватило бы

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