Мэттью Макконахи озвучит главного героя в новой ролевой игре Exodus от бывших разработчиков BioWare и Naughty Dog

Exodus - первая игра от Archetype Entertainment, студии, основанной Wizards of the Coast в 2019 году и укомплектованной бывшими разработчиками из BioWare, 343 Industries, Naughty Dog и других AAA-компаний.

Exodus - это большая и смелая научно-фантастическая ролевая игра, в которой речь идет о замедлении времени - идее, что во время высокоскоростных путешествий время идет медленнее, чем мы привыкли, из-за чего межзвездные исследователи переживают своих друзей и родных на родине.

В Exodus человечество было вынуждено покинуть Землю и основать новую цивилизацию во враждебной галактике. Игроки выступают в роли Путешественника - человека, которому поручено исследовать далекие солнечные системы в поисках передовых инопланетных технологий. То, что Путешественник исчисляет днями, остальное человечество переживает десятилетиями. В соответствии с этой концепцией выбор игроков будет вызывать эффект бабочки, который прокатится по новой планете человечества, особенно в жизни их собственных близких, а Путешественник будет наблюдать за тем, как это будет происходить на протяжении многих поколений.

Выбор игрока - важная часть Exodus, он влияет на отдельные боевые моменты и помогает сформировать общую сюжетную линию. В игре есть инопланетное оружие и классические пистолеты, глубокая система прогрессии и множество персонажей-компаньонов (да, романтика в игре присутствует). Кроме того, в Exodus так или иначе участвует Мэттью Макконахи, который представил игру на церемонии The Game Awards, показав первый трейлер.

Exodus находится в разработке для PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК.