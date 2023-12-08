Мэттью Макконахи озвучит главного героя в новой ролевой игре Exodus от бывших разработчиков BioWare и Naughty Dog

Exodus - первая игра от Archetype Entertainment, студии, основанной Wizards of the Coast в 2019 году и укомплектованной бывшими разработчиками из BioWare, 343 Industries, Naughty Dog и других AAA-компаний.
Exodus - это большая и смелая научно-фантастическая ролевая игра, в которой речь идет о замедлении времени - идее, что во время высокоскоростных путешествий время идет медленнее, чем мы привыкли, из-за чего межзвездные исследователи переживают своих друзей и родных на родине.
В Exodus человечество было вынуждено покинуть Землю и основать новую цивилизацию во враждебной галактике. Игроки выступают в роли Путешественника - человека, которому поручено исследовать далекие солнечные системы в поисках передовых инопланетных технологий. То, что Путешественник исчисляет днями, остальное человечество переживает десятилетиями. В соответствии с этой концепцией выбор игроков будет вызывать эффект бабочки, который прокатится по новой планете человечества, особенно в жизни их собственных близких, а Путешественник будет наблюдать за тем, как это будет происходить на протяжении многих поколений.
Выбор игрока - важная часть Exodus, он влияет на отдельные боевые моменты и помогает сформировать общую сюжетную линию. В игре есть инопланетное оружие и классические пистолеты, глубокая система прогрессии и множество персонажей-компаньонов (да, романтика в игре присутствует). Кроме того, в Exodus так или иначе участвует Мэттью Макконахи, который представил игру на церемонии The Game Awards, показав первый трейлер.
Exodus находится в разработке для PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК.
А потом ГГ окажется за шкафом дочери.
Клон Масыча, причем именно Андромеды, похоже что
Вот прям в точку. Впрочем, попытка местами интересная
Ну геймплейно Андромеда была лучше преведущих Масычей, а на сюжет и персонажей смотреть надо.
Пока что хайлайт мероприятия
Может что то интересное будет!)
Ну да, как подмечено ниже, визуально помесь Андромеды и вообще Интерстеллара. Что не есть плохо, в грамотных руках вполне может быть вкусной космооперой
Судя по дубовым анимациям движок походу фростбайт.
В целом довольно странный трейлер. Очень много флешбэков из МЕ. Момент с капсулой вообще один в один из начала МЕ2. Да и скаф у чувака явно на шепардовский смахивает. При этом роботы и пирамиды аля ремнанты из Андромеды. Через чур много флэшбэков, и это сильно отдаёт вторичностью, практически клоном МЕ. Кат-сцены неплохие, кинематографичные,. правда это и неудивительно от биогеев, хоть и бывших. )
Посмотрим что ещё покажут, пока что тянет на средненькую семёрочку, не более.