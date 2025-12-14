Ветераны Mass Effect отказались от генеративного ИИ при разработке Exodus

Студия Archetype Games, основанная ветеранами Mass Effect, заявила, что при разработке sci-fi RPG Exodus не применяет генеративный искусственный интеллект. Сооснователь команды Чад Робертсон подчеркнул, что на текущий момент у разработчиков нет планов задействовать ИИ ни в одном элементе игры.

Поводом для обсуждения стала фигура Мэттью Макконахи: актёр участвует в проекте и параллельно инвестирует в компанию Elevenlabs, занимающуюся ИИ-озвучкой. Однако в Archetype пояснили, что это никак не связано с Exodus. Все реплики персонажей в игре записываются традиционным способом — с живыми актёрами в студии, без генерации голоса.

По словам Робертсона, у Макконахи действительно есть отдельное соглашение с Elevenlabs, но оно не распространяется на Exodus и сопровождается жёсткими ограничениями. Разработчики добавили, что в будущем готовы пересмотреть подход к технологиям, если того потребуют качество, сроки или бюджет, но на данный момент игра создаётся исключительно «вручную».