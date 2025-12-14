ЧАТ ИГРЫ
Exodus 2026 г.
Адвенчура, Ролевая, Научная фантастика
8 267 оценок

Ветераны Mass Effect отказались от генеративного ИИ при разработке Exodus

IKarasik IKarasik

Студия Archetype Games, основанная ветеранами Mass Effect, заявила, что при разработке sci-fi RPG Exodus не применяет генеративный искусственный интеллект. Сооснователь команды Чад Робертсон подчеркнул, что на текущий момент у разработчиков нет планов задействовать ИИ ни в одном элементе игры.

Поводом для обсуждения стала фигура Мэттью Макконахи: актёр участвует в проекте и параллельно инвестирует в компанию Elevenlabs, занимающуюся ИИ-озвучкой. Однако в Archetype пояснили, что это никак не связано с Exodus. Все реплики персонажей в игре записываются традиционным способом — с живыми актёрами в студии, без генерации голоса.

По словам Робертсона, у Макконахи действительно есть отдельное соглашение с Elevenlabs, но оно не распространяется на Exodus и сопровождается жёсткими ограничениями. Разработчики добавили, что в будущем готовы пересмотреть подход к технологиям, если того потребуют качество, сроки или бюджет, но на данный момент игра создаётся исключительно «вручную».

Комментарии:  12
создатель русского репа

после провала андромеды не только от нейрокала нужно было отказываться, поздно, ребятки

5
Velander

какие пилять "ветераны"...хле не "энтузиасты"...прочитал дальше...махоуни и патисон каким-то невообразимым образом хотят и тут нафармить...ай ловкачи сцко...сжечь к хйам этот улей

5
ratte88

Тебя ещё штырит?

2
nanouser1234

отличный пример психический больного

1
FamousAdriel

Несмотря на это, в трейлере игра выглядит как каловая нейромасса

3
Аристов--Черный

Похрен. Пока последнее слово за человеком - инструмент не важен. Главное получить нужный результат. Если им нужно сделать игру на збс - круто, если нужно сократить затраты в ущерб контенту - ходите нах.

Я за хорошую игру. Пусть её хоть сатанинский скайнет делает эксплуатируя тысячи лесных эльфов...

2
Milvago

Да, да. Ни одного вайб кодера в команде. Верим
Занятно, что пошёл тренд на перестраховку по нейронкам и отрицание

1
FairUlu

Не пошли на поводу у трендов!

WerGC

грядет The Expanse Osiris Reborn vs Exodus

SOLUS5678

Хорошая новость!.

Ивасик

Разрабам придётся очень очень постараться, чтобы им вернулось доверие игроков.