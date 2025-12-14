Ветераны Mass Effect отказались от генеративного ИИ при разработке Exodus

Студия Archetype Games, основанная ветеранами Mass Effect, заявила, что при разработке sci-fi RPG Exodus не применяет генеративный искусственный интеллект. Сооснователь команды Чад Робертсон подчеркнул, что на текущий момент у разработчиков нет планов задействовать ИИ ни в одном элементе игры.
Поводом для обсуждения стала фигура Мэттью Макконахи: актёр участвует в проекте и параллельно инвестирует в компанию Elevenlabs, занимающуюся ИИ-озвучкой. Однако в Archetype пояснили, что это никак не связано с Exodus. Все реплики персонажей в игре записываются традиционным способом — с живыми актёрами в студии, без генерации голоса.
По словам Робертсона, у Макконахи действительно есть отдельное соглашение с Elevenlabs, но оно не распространяется на Exodus и сопровождается жёсткими ограничениями. Разработчики добавили, что в будущем готовы пересмотреть подход к технологиям, если того потребуют качество, сроки или бюджет, но на данный момент игра создаётся исключительно «вручную».
после провала андромеды не только от нейрокала нужно было отказываться, поздно, ребятки
какие пилять "ветераны"...хле не "энтузиасты"...прочитал дальше...махоуни и патисон каким-то невообразимым образом хотят и тут нафармить...ай ловкачи сцко...сжечь к хйам этот улей
Тебя ещё штырит?
отличный пример психический больного
Несмотря на это, в трейлере игра выглядит как каловая нейромасса
Похрен. Пока последнее слово за человеком - инструмент не важен. Главное получить нужный результат. Если им нужно сделать игру на збс - круто, если нужно сократить затраты в ущерб контенту - ходите нах.
Я за хорошую игру. Пусть её хоть сатанинский скайнет делает эксплуатируя тысячи лесных эльфов...
Да, да. Ни одного вайб кодера в команде. Верим
Занятно, что пошёл тренд на перестраховку по нейронкам и отрицание
Не пошли на поводу у трендов!
грядет The Expanse Osiris Reborn vs Exodus
Хорошая новость!.
Разрабам придётся очень очень постараться, чтобы им вернулось доверие игроков.