ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Doom (1993) 10.12.1993
Экшен, Шутер, От первого лица
9.1 1 147 оценок

Крыс научили играть в DOOM через VR-установку

KoRnEr KoRnEr

Инженеры из Нью-Йорка представили финальную версию проекта Rats Play Doom — это полноценный аппаратный комплекс, позволяющий крысам взаимодействовать с игрой 1993 года. Установку доводили до ума долгое время, собрав уже 2 ревизию сборки.

Проект был запущен несколько лет назад по инициативе инженера Виктора Тота. Сначала животные учились передвигаться по виртуальным коридорам, а в обновлённой версии, разработанной совместно с Сандором Макрой и Акошем Блашеком, система была значительно улучшена.

+ ещё 1 картинка

Основные компоненты установки:

  • Вращающийся шар - аналог беговой дорожки для отслеживания движения
  • Изогнутый AMOLED-экран с углом обзора 180°
  • Физический рычаг, выполняющий роль спускового крючка
  • Система вознаграждения, подающая сладкую воду за успешные действия - убийство монстра или прохождение уровня

Управление осуществляется через связку ПК и микрокомпьютера Raspberry Pi, а игровой движок основан на модифицированной версии ViZDoom. Крысы успешно освоили навигацию и механику стрельбы, адаптировавшись к виртуальной среде за две недели.

Все чертежи, 3D-модели и исходный код проекта доступны в открытом доступе, что позволяет повторить эксперимент любому желающему.

21
17
Комментарии:  17
Ваш комментарий
Amsix

Они давно научились играть в Arc Raiders

9
Milvago

Даже крыса играет без аим. А у неё вообще лапки. Повод задуматься?

3
Сережаа

Веселая все таки у крыс житуха, все в жизни попробуют. xD

3
Extor Menoger
2
jax baron

а так надо было в калду

2
Neikxi

Теперь спиной к этой крысе стоять опасно

1
Иваныч из Тулы
1
Lvinomord

Ну что посоны - каточку в КС? Я на МИД;)

1
Janekste

Дожили... крысы играют в VR игры. Куда катится мир? А главное нахрена это делать для крыс? Точка.

1
Лев Левин

Опыт интересный, но как крыса понимает что надо стрелять во врагов ?
крысы так то взаимодействию с огнестрелом не обучены.

Gords

Они учатся, что определённые действия приводят к вкусняшкам. Написано же. Увидела определённый силуэт из пикселей, нажала на кнопочку пока силуэт не изменил форму, получила вкусняшку. и дальше побежала.

А вот человек и без вкусняшки рад убивать - ему сам процесс удовольствие приносит.

3
Janekste Gords
А вот человек и без вкусняшки рад убивать

Неправда. Человек в здравом уме всегда понимает, что в играх он никого НЕ убивает... следовательно удовольствие человек получает не от убийств в играх, а от их отсутствия. Всё что человек делает в играх, НЕ наносит никакого вреда окружающим. Вот поэтому человек играет в игры, а не сидит в окопах в реальных воинах в большинстве случаев. Человек в принципе убивать НЕ рад в большинстве случаев. Точка.

ratte88 Janekste

Снова чушь пишешь.

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ