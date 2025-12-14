Крыс научили играть в DOOM через VR-установку

Инженеры из Нью-Йорка представили финальную версию проекта Rats Play Doom — это полноценный аппаратный комплекс, позволяющий крысам взаимодействовать с игрой 1993 года. Установку доводили до ума долгое время, собрав уже 2 ревизию сборки.
Проект был запущен несколько лет назад по инициативе инженера Виктора Тота. Сначала животные учились передвигаться по виртуальным коридорам, а в обновлённой версии, разработанной совместно с Сандором Макрой и Акошем Блашеком, система была значительно улучшена.
Основные компоненты установки:
- Вращающийся шар - аналог беговой дорожки для отслеживания движения
- Изогнутый AMOLED-экран с углом обзора 180°
- Физический рычаг, выполняющий роль спускового крючка
- Система вознаграждения, подающая сладкую воду за успешные действия - убийство монстра или прохождение уровня
Управление осуществляется через связку ПК и микрокомпьютера Raspberry Pi, а игровой движок основан на модифицированной версии ViZDoom. Крысы успешно освоили навигацию и механику стрельбы, адаптировавшись к виртуальной среде за две недели.
Все чертежи, 3D-модели и исходный код проекта доступны в открытом доступе, что позволяет повторить эксперимент любому желающему.
Они давно научились играть в Arc Raiders
Даже крыса играет без аим. А у неё вообще лапки. Повод задуматься?
Веселая все таки у крыс житуха, все в жизни попробуют. xD
а так надо было в калду
Теперь спиной к этой крысе стоять опасно
Ну что посоны - каточку в КС? Я на МИД;)
Дожили... крысы играют в VR игры. Куда катится мир? А главное нахрена это делать для крыс? Точка.
Опыт интересный, но как крыса понимает что надо стрелять во врагов ?
крысы так то взаимодействию с огнестрелом не обучены.
Они учатся, что определённые действия приводят к вкусняшкам. Написано же. Увидела определённый силуэт из пикселей, нажала на кнопочку пока силуэт не изменил форму, получила вкусняшку. и дальше побежала.
А вот человек и без вкусняшки рад убивать - ему сам процесс удовольствие приносит.
Неправда. Человек в здравом уме всегда понимает, что в играх он никого НЕ убивает... следовательно удовольствие человек получает не от убийств в играх, а от их отсутствия. Всё что человек делает в играх, НЕ наносит никакого вреда окружающим. Вот поэтому человек играет в игры, а не сидит в окопах в реальных воинах в большинстве случаев. Человек в принципе убивать НЕ рад в большинстве случаев. Точка.
Снова чушь пишешь.