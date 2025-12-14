Крыс научили играть в DOOM через VR-установку

Инженеры из Нью-Йорка представили финальную версию проекта Rats Play Doom — это полноценный аппаратный комплекс, позволяющий крысам взаимодействовать с игрой 1993 года. Установку доводили до ума долгое время, собрав уже 2 ревизию сборки.

Проект был запущен несколько лет назад по инициативе инженера Виктора Тота. Сначала животные учились передвигаться по виртуальным коридорам, а в обновлённой версии, разработанной совместно с Сандором Макрой и Акошем Блашеком, система была значительно улучшена.

Основные компоненты установки:

Вращающийся шар - аналог беговой дорожки для отслеживания движения

- аналог беговой дорожки для отслеживания движения Изогнутый AMOLED-экран с углом обзора 180°

с углом обзора 180° Физический рычаг , выполняющий роль спускового крючка

, выполняющий роль спускового крючка Система вознаграждения, подающая сладкую воду за успешные действия - убийство монстра или прохождение уровня

Управление осуществляется через связку ПК и микрокомпьютера Raspberry Pi, а игровой движок основан на модифицированной версии ViZDoom. Крысы успешно освоили навигацию и механику стрельбы, адаптировавшись к виртуальной среде за две недели.

Все чертежи, 3D-модели и исходный код проекта доступны в открытом доступе, что позволяет повторить эксперимент любому желающему.