Exoprimal показал худший результат среди крупных игр Capcom в 2023 году ©

Онлайн-шутер Exoprimal, основанный на отстреле большого количества динозавров, в период запуска на Steam набрал около 4,5 тыс. игроков. Это худший результат для компании Capcom в 2023 году, по крайней мере, среди крупных игр, которая до сих пор могла рассчитывать на отличные результаты для своих последних игр.

Запущенная 14 июля 2023 года, Exoprimal достигла пика в 4 522 одновременных игрока. Эту цифру зафиксировал обычный SteamDB, который в этом вопросе очень надежен.

Как мы уже говорили, Exoprimal оказалась хуже почти всех других крупных релизов Capcom 2023 года, уступив даже Mega Man Battle Network Legacy Collection Vol. 1 (пик - 7 843 одновременных игрока). Лишь Mega Man Battle Network Legacy Collection Vol. 2 (пик - 2 703 игрока) и Ghost Trick: Phantom Detective (пик - 1 474 игрока) показали более скромный результат, однако это два небольших проекта японского издателя.

Это не идет ни в какое сравнение с другими крупными релизами: ремейк Resident Evil 4 достиг 168 000 одновременных игроков, а Street Fighter 6 - 70 500.

Учитывая, что Exoprimal - это высокобюджетная игра с амбициями живого сервиса, вероятно, Capcom ожидала гораздо большего при запуске. Стоит отметить, что игра также доступна на PS5 и Xbox Series X/S, но показатель для ПК все равно очень низкий, особенно если смотреть на него в перспективе.