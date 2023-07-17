Exoprimal показал худший результат среди крупных игр Capcom в 2023 году

Онлайн-шутер Exoprimal, основанный на отстреле большого количества динозавров, в период запуска на Steam набрал около 4,5 тыс. игроков. Это худший результат для компании Capcom в 2023 году, по крайней мере, среди крупных игр, которая до сих пор могла рассчитывать на отличные результаты для своих последних игр.
Запущенная 14 июля 2023 года, Exoprimal достигла пика в 4 522 одновременных игрока. Эту цифру зафиксировал обычный SteamDB, который в этом вопросе очень надежен.
Как мы уже говорили, Exoprimal оказалась хуже почти всех других крупных релизов Capcom 2023 года, уступив даже Mega Man Battle Network Legacy Collection Vol. 1 (пик - 7 843 одновременных игрока). Лишь Mega Man Battle Network Legacy Collection Vol. 2 (пик - 2 703 игрока) и Ghost Trick: Phantom Detective (пик - 1 474 игрока) показали более скромный результат, однако это два небольших проекта японского издателя.
Это не идет ни в какое сравнение с другими крупными релизами: ремейк Resident Evil 4 достиг 168 000 одновременных игроков, а Street Fighter 6 - 70 500.
Учитывая, что Exoprimal - это высокобюджетная игра с амбициями живого сервиса, вероятно, Capcom ожидала гораздо большего при запуске. Стоит отметить, что игра также доступна на PS5 и Xbox Series X/S, но показатель для ПК все равно очень низкий, особенно если смотреть на него в перспективе.
Этот кал должны были инвесторы отменить ещё на первых тестовых закрытых показах, а они её до релиза довели. Уже по трейлерам было видно насколько игра безвкусная. Игроки всего мира не первый год кричат о ремейке Dino risis, но Capcom очень хочет создать дойную корову, чтобы клепать лутбооксы и при минимальных затратах много зарабатывать. Был бы у Capcom толковый маркетинговый отдел, то по началу надо было бы выпускать ремейк Dino Crisis, а уже потом mmo с динозаврами в этой же вселенной. Неоднократные провалы по mmo ответвления по RE их так ничему и не научили...Хотя даже так я не думаю, что игра выстрелила бы, ибо народ начал потихоньку уставать от многопользовательских игр и начал больше отдавать предпочтение однопользовательским играм
В стиме как минимум цена очень высокая за эту игру... Я б ни за что ни купил бы, а так по подписке боксовской можно с удовольствием поиграть. Просто платить кучу денег за PvPvE "Овервотч" с динозаврами так себе идея, когда подобного плана игры обычно бесплатные с магазином скинов, батл пассами и т.д. (что самое смешное у них тоже в добавок ко всему батлпас и магазин с персонажами и скинами). Другие проекты (например Нарака , ПУБГ и тот же Овервотч) стали через какое-то время бесплатными... А тут вот так решили...
Помойка должна умереть
Так еще эта дичь по цене в 60 доляров. Я думал она вообще условно-бесплатная)